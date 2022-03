E’ in arrivo il Cantamare!

Costretti ad una obbligata rinuncia causata dal Covid-19, dopo ben due anni, ritorna il “Cantamare”, la rassegna musicale più nota, ideata nel lontano 1978 dal vulcanico Gianni Contino, che ha visto sulle scene artisti come Morandi, Fiordaliso, Bennato e molti altri.

Oggi, Contino, direttore artistico e regista, ben coadiuvato dalla moglie Anna Vinci, titolare del marchio “Cantamare”, col suo staff è già al lavoro per allestire la 42ª edizione del fortunato show che darà la possibilità a tanti giovani di farsi conoscere. A presentare la manifestazione sarà anche quest’anno la giovane e brava Chiara Torricelli, dopo assenze per motivi teatrali nelle ultime edizioni. Al vincitore assoluto, scelto da una imparziale giuria, sarà dato un biglietto di a/r offerto dalla TECNOCASA per New York dove si esibirà, come ospite, al Festival of Song USA, rassegna gemellata con il Cantamare. Vari riconoscimenti andranno agli artisti finalisti. Gradita ospite della 42ª edizione sarà Noemi Di Stefano, vincitrice del ”Cantamare 2020”, finalista del Premio Lucio Dalla e premiata al “Festival of Song” di New York nel 2021 come talento emergente italiano. La manifestazione si svolgerà anche quest’anno al Teatro Jolly di Palermo, di Via Domenico Costantino n°54/56. Per le iscrizioni telefonare sin da adesso all’organizzatore Gianni Contino al n. 3338451263.

Franco Verruso