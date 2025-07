E’ in cantiere il 46. Rally Città di Pistoia

Sono allo studio alcune novità sul percorso e la particolarità della partenza/arrivo in Piazza del Duomo a Pistoia, il vero cuore e salotto buono della città.

Pistoia – Partire da lontano con idee, disegni, progetti, contatti per arrivare al momento della gara pronti ad offrire una nuova edizione di successo. E’ questa, l’idea della Pistoia Corse, insieme all’Automobile Club Pistoia, per proporre il 46. Rally Città di Pistoia.

C’è ancora molto tempo, per sentire accendere i motori ad una delle gare toscane più apprezzate, lo svolgimento sarà il 4 e 5 ottobre, ultima prova della Coppa Rally di Zona 7, ma il lavoro dietro le quinte inizia tanto prima, proprio per definire l’evento in tutti i suoi dettagli.

In modo particolare, gli uomini della Pistoia Corse si stanno concentrando sul percorso di gara, che certamente andrà a rispecchiare la tradizione del rally, lunga e qualificata, ma allo stesso tempo hanno al vaglio alcune possibilità per definire una “rinfrescata” al tracciato, annunciando già da adesso che la partenza e l’arrivo avranno luogo in Piazza del Duomo, il vero cuore pulsante e salotto buoni di Pistoia, palcoscenico ideale per far conoscere sempre più la disciplina e allo stesso tempo far passare il messaggio che il motorsport è radicato su Pistoia e il suo territorio.

Un legame, quello con la città, che nel tempo ha dato identità sia alla competizione stessa come a Pistoia, consuetudine che si vuole vada a proseguire, collaborando con slancio con le Amministrazioni locali.

Confermata anche la gara “storica”, che quest’anno sarà alla settima edizione, anche in questo caso appuntamento che negli anni è diventato di riferimento nazionale per le vetture che hanno fatto la storia dei rallies su strada, con la novità che verranno accettate anche le “Auto Classiche”, in osservanza della decisione del Consiglio Mondiale della FIA, prevedendo che le vetture prodotte dal 1991 al 2000 possano prendere parte alle competizioni dedicate alle auto storiche.

La passata edizione della gara venne vinta da Gasperetti-Ferrari, con una Citroen C3 Rally2, terzo successo in gara da parte dell’equipaggio della Montagna Pistoiese mentre la gara storica fu appannaggio della Ford Sierra Cosworth di Falleri-Farnocchia.

Nella foto: il podio assoluto del 2024 (AmicoRally)

#RallyPistoia2025 #CampionatoProvincialeAciPistoia #MemorialRobertoMisseri #Pistoiacorse #AciPistoia #rally #motorsport #CoppaRallyZona7 #TrofeoRallyToscano

Com. Stam. + foto