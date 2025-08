E’ l’ora: domani alle 9, semaforo verde per il 9° Slalom Altofonte Rebuttone

Operazioni preliminari della competizione automobilistica parchitana come consueto svolte tra due ali di folla entusiasta e curiosa, in una piazza Falcone Borsellino vestita a festa, ad Altofonte.

La sfida tra i birilli valevole per il Trofeo d’Italia Sud AciSport e per il Campionato siciliano (abbinati la Coppa ‘Ninni Mulè’ ed il Memorial ‘Piero Angelo’), con regia affidata alla Scuderia Armanno Corse, in collaborazione con il Team Altofonte Corse, il contributo della Regione e della Città Metropolitana di Palermo nonché con il patrocinio dei Comuni viciniori di Altofonte e Piana degli Albanesi. Giametta favorito d’obbligo tra i 41 piloti annunciati protagonisti della gara

Altofonte – Semaforo verde pronto ad accendersi, domani mattina alle 9.00 (domenica 3 agosto), per i 41 piloti verificati ed ammessi al via del 9° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone, prova valevole per il Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport e per il Campionato siciliano della specialità, cui sono inoltre abbinati la Coppa “Ninni Mulè” (riservata al concorrente con la migliore somma dei tempi nelle 3 manche) e il Memorial “Piero Angelo” (assegnato al conduttore con il miglior crono nella classe 700 c.c. Bicilindriche, tra Moderne ed Autostoriche).

Competerà in prima persona all’esperto direttore di gara, l’ennese Lucio Bonasera (coadiuvato per il weekend agonistico dal Supervisore AciSport, il rallysta gioiosano Carmelo Molica e da tutti i componenti del Comitato organizzatore), mettere in moto la complessa macchina organizzativa ante gara e dare il proprio “benestare”, all’effettuazione, da parte dei concorrenti ammessi, della ricognizione ufficiale (scatterà alle 9.00 in punto). A seguire le tre manche cronometrate, sul percorso di ben 3,800 km ricavato lungo le strade provinciali n. 5 e n. 5 Bis, tra Altofonte ed il vicino comune di Piana degli Albanesi, transitando, ovviamente, nel “polmone verde” che ricade in contrada Rebuttone.

La nuova sfida tra i birilli è promossa sul territorio dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, con il sostegno del Team Altofonte Corse composto da appassionati locali, il patrocinio oneroso dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e della Città Metropolitana di Palermo, nonché con il patrocinio concesso dal Comune di Altofonte (coordinato dal sindaco Angelina De Luca) e dal Comune di Piana degli Albanesi (retto a sua volta dal primo cittadino Rosario Petta). Fondamentale l’apporto diretto da parte dei tre “main sponsor” ufficiali, il Banco di Credito cooperativo “Altofonte e Caccamo”, l’Autocarrozzeria “Car 2000” Fusco e l’Hotel Albergo “Athenaeum” Palermo, cui si aggiunge l’intervento di altre realtà economiche locali e dell’Hinterland, grazie all’opera del Team Altofonte Corse.

Una esplosiva cornice di folla, curiosa ed entusiasta, ha intanto fatto da cornice alle operazioni preliminari per i piloti e le vetture ospiti, ad Altofonte, in una piazza Falcone Borsellino vestita a festa. Colore e divertimento per tutti, appassionati di motori e semplici curiosi, grandi e piccini, per una competizione che, come abbiamo avuto modo di scrivere, è destinata a crescere ancora.

Clamoroso assente dell’ultima ora il catanese Silvio Fiore, spetterà dunque al mazarese Giuseppe Giametta il ruolo di principale favorito del 9° Autoslalom Altofonte Rebuttone. Il portacolori della RO Racing, già vincitore qui 365 giorni addietro, si candida pertanto a succedere a se stesso, al volante della Gloria B5 Evo Suzuki con la quale è ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale. A provare il colpaccio sarà tuttavia il giovane misilmerese Riccardo Cerniglia, il quale ha già dimostrato di saper dominare i cavalli della sport Bogani SN84 Suzuki, schierata dalla Misilmeri Racing, con la quale ha chiuso sul podio la settimana scorsa a Montemaggiore Belsito.

Tra gli outsiders per il podio, non va dimenticato il ‘segretario volante’ della Scuderia di casa, Andrea Armanno, alla ricerca di un miglior feeling con la sua monoposto Gloria B4 Yamaha Fazer, di classe E2SS 1150. Puntano ad un risultato di pregio anche il rientrante giarrese Paolino Battiato (Peugeot 106 S16), il giovane nebroideo (di Sinagra) Luca Radici, con l’indeita Kart Cross Semog Bravo Sport della Nebrosport, il misilmerese Gaetano

Pizzi (Fiat 126 Kawasaki), il montemaggiorese Antonio Ferraro (Fiat 126 Suzuki), il milazzese Tony Maiorana (Fiat X1/9), il trapanese Emanuele Campo (Fiat 126 Suzuki) ed il palermitano Davide Catalano (già campione italiano Slalom Under 23, su Chevy 34 Sedan Yamaha). Due le Dame in gara, la trapanese Rossella Caruso (Mini Cooper S) e la catanese Rossella pappalardo (Fiat 500). Cinque infine le Autostoriche, tra cui spiccano la Fiat Abarth 1000 di Franco Barbaccia, la Fiat 128 di Angelo Cinque e la Fiat X1/9 condotta ad Altofonte dal ragusano Massimiliano Ciarcià, campione siciliano HST3 in carica.

Saranno 17 le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, dislocate lungo i 3,800 km del tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso dalle 7.00 di domenica 3 agosto. La premiazione finale dei vincitori, in programma almeno 30’ dopo l’apertura del parco chiuso, si terrà al Parco Robinson, in corso Piano di Renda, in zona “Obelisco” ad Altofonte.

Ulteriori informazioni e curiosità sullo Slalom Altofonte Rebuttone potranno essere facilmente reperite dagli appassionati e dagli addetti ai lavori sul sito internet: http://www.scuderiaarmannocorse.com; su Facebook, agli indirizzi: a.s.d. Scuderia Automobilistica Armanno Corse “Sicilia” e 9° Slalom Altofonte-Rebuttone ed ancora su Twitter, all’indirizzo: @FlavioLipani. Infine su Linkedin, al medesimo profilo.

