È online il video di “Ognuno è come è”, il nuovo inno dell’Associazione “Rock10elode”

Una canzone che rappresenta i valori, lo spirito e l’energia dell’Associazione e di tutti coloro che ne fanno parte

Ognuno è come è” non è solo un aforisma, ma anche la frase chiave del ritornello della canzone che L’Associazione “Rock10elode” ha realizzato per salutare l’anno che si è appena concluso: il 2021 è stato per “Rock10elode” un anno denso di attività, di progetti – realizzati in ambito locale e all’estero come la partecipazione a EYE 2021 a Strasburgo – e di emozioni. E proprio una suggestione emotiva ha spinto Gianni Zichichi, presidente di “Rock10elode”, a proporre la realizzazione di una canzone che potesse rappresentare i valori, lo spirito e l’energia dell’Associazione e di tutti coloro che ne fanno parte.

La sfida è stata subito accolta dal cantautore palermitano Carmelo Piraino, che per “Rock10elode” cura i laboratori di songwriting e che del brano ha scritto musica e testo durante una corsa mattutina sul lungomare di Barcarello.

“Ognuno è come è” ha incontrato già dal primo ascolto approvazione ed entusiasmo da parte di tutti i partecipanti che hanno voluto interpretarla rendendola una canzone corale, un vero e proprio inno dell’associazione. Massimo Scalici ne ha curato l’arrangiamento e il video.

Una canzone universale in cui la musica rappresenta, come nelle attività e nello spirito che anima l’associazione, un potente mezzo di unione fra persone appartenenti a generazioni, culture e stili differenti, inseguendo solo un principio: la condivisione, “anche quando la musica finisce”. Non importa se si suona rock o pop, se si ascolta reggae o si canta la trap perché, come dice la canzone, “non c’è colore né razza che faccia la differenza/c’è solo un codice eterno per evitare l’inferno/ed è l’amore” senza alcuna distinzione di età o cifre stilistiche, né di livelli di bravura o di particolari condizioni di popolarità. È uno straordinario carosello di varietà musicali in cui la diversità è la più preziosa delle qualità, sorvolando su diciture ed etichette. Parafrasando le parole di Piraino, non sarà certo possedere una coda a far di te un asino, anche i leoni, d’altronde, hanno le code: “siamo tutti 10 e lode”.

