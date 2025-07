E’ sempre Italia. La squadra azzurra è nuovamente Campione del Mondo di Mototurismo!

A Lillehammer, sede del 78° Rally FIM, la sesta affermazione in sette edizioni. L’Italia è inarrestabile, è il punto di riferimento del Mototurismo Mondiale.

Lo prova la sesta vittoria in sette edizioni al Rally FIM, la manifestazione turistica più prestigiosa a livello internazionale. L’ultimo successo è arrivato venerdì 11 luglio a Lillehammer, in Norvegia, sede dell’edizione 2025. Un dominio iniziato nel 2017 in Svezia, proseguito nel 2018 (Lituania) e nel 2019 (Danimarca); dopo la pandemia, durante la quale la manifestazione non si era disputata, è ripreso poi nel 2022 in Germania, nel 2023 in Spagna ed è culminato quest’anno in Norvegia. Nel 2024 l’Italia non era in lizza per il titolo in quanto organizzatrice dell’evento a Chianciano Terme (SI).

A Lillehammer, sede dell’Olimpiade Invernale 1994, sono giunti 135 italiani dopo aver attraversato tutta l’Europa del Nord. L’evento si è aperto mercoledì 9 luglio con la presentazione delle nazioni quando i motociclisti hanno sfilato sotto l’arco della manifestazione; il giorno successivo, spazio alla visita di Maihaugen, il più grande museo a cielo aperto della Norvegia con edifici storici risalenti ad epoche diverse. Venerdì 11 il gran finale con la Parata delle Nazioni che ha visto gli iscritti arrivare nel centro di Lillehammer dopo un percorso di 44 chilometri.

La cerimonia finale di premiazione, tenutasi venerdì sera, ha ufficializzato l’ennesima impresa italiana. Un trionfo arrivato a 75 anni dal primo sigillo italiano sul Rally FIM del 1950 in Olanda. La squadra azzurra ha conquistato il primo posto davanti a Svezia e Finlandia, con Francia e Belgio a completare la top 5.

L’Italia ha vinto inoltre 3 Challenge:

Challenge Belgio: assegnato alla Federazione rappresentata dal più alto numero di Moto Club.

Challenge FIVA: assegnato alla Federazione che ottiene il maggior numero di punti FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens – Federazione Internazionale dei Veicoli d’Epoca) per la presenza di motocicli di oltre 20 anni.

Challenge Ungheria: assegnato alla Federazione che ha conquistato il maggior numero di punti con i conducenti di tutte le categorie che trasportano uno o più passeggeri registrati.

Giovedì sera erano stati assegnati i premi speciali. Riccardo Sfasciamuro (10 anni) è stato insignito dello Junior Meritum, che premia tutti i partecipanti tra i 3 e i 12 anni. Il Moto Club 598 è stato premiato come sodalizio italiano con più motociclisti.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Una vittoria incredibile, davvero speciale perché conferma quanto il Mototurismo in Italia sia sentito e praticato. Quest’anno non era facile vincere viste le distanze da percorrere, ma i nostri Moto Club e Tesserati hanno messo su strada, ancora una volta, tutta la loro passione. Li ringrazio davvero perché questi risultati contribuiscono a dare visibilità al motociclismo, certamente, ma soprattutto a dare evidenza al turismo in moto da un punto di vista istituzionale. Inoltre dimostrano come i nostri motociclisti abbiano sete di scoperta e di cultura, due valori fondamentali del mondo delle due ruote. Questa vittoria si aggiunge alle cinque affermazioni precedenti e al successo organizzativo dell’anno scorso a Chianciano Terme”.

Rocco Lopardo, Vice Presidente FMI e Coordinatore Commissione Turistica: “Che emozione poter alzare, ancora una volta il trofeo di Campioni del Mondo di Mototurismo. Farlo nella località sede dell’Olimpiade Invernale 2024, dove si respira sport in ogni angolo della città, è stato davvero speciale. Qui a Lillehammer abbiamo condiviso tre giorni davvero speciali insieme a tutta la squadra, formata sia da fedelissimi ma anche da nuove leve. Per la Commissione Turistica e Tempo Libero FMI è un onore poter rappresentare un movimento di così alto livello, in cui si uniscono passione, voglia di viaggiare e di unirsi all’insegna del motociclismo. Questa sesta vittoria è molto significativa e già non vediamo l’ora di partecipare all’edizione 2026!”

Com. Stam. + foto FMI

Cerimonia apertura Ph FMI