È tempo di festeggiare: a Trapani torna il grande Capodanno in piazza Municipio a ritmo di musica

Il Comune di Trapani è lieto di annunciare il ritorno del Capodanno in piazza Municipio. Dopo la parentesi post pandemica, è arrivato il momento di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con una serata straordinaria di musica e intrattenimento.

A partire dalle 22.30 fino alle 3 del mattino, piazza Municipio si animerà con la musica di Francesco Liggiato Dj accompagnato da Jhonny JXJ che poi lanceranno il Millennium Party con Sergio Mauri e Alan Caligiuri. Il party, che prevede una musica basata sulla disco degli anni 90 e 2000, vede la presenza di figuranti, ballerini, vocalist e con lancio di gadget tematici. Sergio Mauri ha suonato in molti dei club più importanti d’Italia e d’Europa. Da Palma di Maiorca (Spagna) a Mosca (Russia), da Sharm El Sheik (Egitto) fino in Francia, attraverso la Svizzera e, naturalmente, tutto il suo paese: l’Italia. Con la sua consolle ha aperto i concerti di Vasco Rossi, Calvin Harris e tanti altri. Alan Caligiuri è uno tra i più importanti conduttori radiofonici e autori televisivi italiani. Nel 2010 entra a far parte de Lo Zoo di 105 come autore e interprete di varie sketch: l’anno dopo ne diventa uno dei co-conduttori. In seguito diventa co-conduttore del programma 105 Take Away assieme a Daniele Battaglia, sempre su Radio105. Attualmente è in onda su Radio LatteMiele, tra le principali syndication d’Italia, con Gli Sveglioni. La produzione della serata è targata Notorius.

“Grazie allo sforzo congiunto tra Comune di Trapani ed Ente Luglio Musicale, con il fondamentale contributo degli sponsor Trapani Servizi, Atm e City Green Light, torna il Capodanno di piazza nella nostra città per dare il benvenuto al 2024 cantando e ballando all’aperto – dichiarano il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore agli Eventi Emanuele Barbara – con la musica del format Millennium Party. Un’occasione straordinaria per vivere una serata in compagnia di amici e parenti, a ritmo di musica con un’atmosfera festosa. Vi aspettiamo numerosi in piazza Municipio”.

