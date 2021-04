Il voto della giuria popolare e dei tre giurati “esperti” ha scelto il Borgo dei borghi 2021. Si tratta di Tropea, in Calabria, paesino che si affaccia sul mare Tirreno in provincia di Vibo Valenzia.

Al secondo posto si è piazzato Baunei, il borgo sardo vicino Nuoro. Sul podio è salito pure Geraci Siculo, sulle Madonie. Il paese siciliano si piazza bene davanti agli altri 17 “temibili” concorrenti, rimanendo però alla fine in “zona medaglie”, dietro i primi due borghi. Geraci s’è dovuto “accontentare”, dopo che i borghi siciliani l’hanno fatta da padrone vincendo ben quattro edizioni della gara con Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana e piazzandosi sempre tra i primi posti negli altri casi. L’edizione 2021 del concorso il Borgo dei borghi, giunto ormai all’ottava edizione, si è chiuso ieri, giorno di Pasqua, nonostante le difficoltà e le restrizioni anti Covid, che non hanno permesso grandi manifestazioni in piazza e per le strade dei paesi concorrenti, ma ha consentito, grazie alla televisione (il programma, condotto da Camila Raznovich, è andato in onda per diverse puntate su Rai 3), di scoprire tanti posti bellissimi, che appena sarà possibile potranno essere mete ambite per visitatori appassionati d’arte, cultura e gastronomia. Il voto è avvenuto online, da domenica 7 marzo fino a domenica 21 marzo, ed alla fine ha decretato il vincitore, Tropea appunto. Al voto popolare si sono aggiunti quelli dei tre giurati esperti, Rosanna Marziale, chef stellata, Jacopo Veneziani, dottorando in storia dell’arte alla Sorbona di Parigi, e Mario Tozzi, geologo e conduttore televisivo E tutti hanno scelto Tropea tra i 20 finalisti per il premio più ambito, quello di Borgo dei borghi 2021. Questi gli altri paesi in gara: Issime (Valle d’Aosta); Cocconato (Piemonte); Finalborgo (Liguria); Pomponesco (Lombardia); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige); Malcesine (Veneto); Poffabro (Friuli Venezia Giulia); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna); Buonconvento (Toscana); Corciano (Umbria); Grottammare (Marche); Pico (Lazio); Campli (Abruzzo); Trivento (Molise); Albori (Campania); Valsinni (Basilicata); Pietramontecorvino (Puglia).

Ciro Cardinale

