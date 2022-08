E’ tutto pronto per il Mondiale Motocross Junior

Poche ore di attesa, poi l’Italia scenderà in pista per difendere il titolo di Campione del Mondo Motocross Junior. Dopo gli allori conquistati ad Arco di Trento nel 2019 e a Megalopolis, in Grecia, nel 2021, la Maglia Azzurra sarà impegnata a Vantaa, in Finlandia.

Otto i piloti azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini. Nella 125 cc Simone Mancini (Ktm), Matteo Luigi Russi (Ktm) e Ferruccio Zanchi (Yamaha); Filippo Mantovani (GasGas), Paolo Martorano (Ktm) e Gennaro Utech (GasGas) sfideranno i gli avversari nella 85 cc mentre Francesco Assini (GasGas) e Andrea Uccellini (Husqvarna) vorranno essere protagonisti nella 65 cc.

Oggi i piloti italiani hanno visionato il tracciato di gara con Traversini e i Tecnici FMI Stefano Barbieri, Massimo Beltrami, Christian Beggi e Cristiano Doimi. La pista, lunga 1550 metri e con nove salti, ha un fondo sabbioso. Nel tardo pomeriggio si è tenuta la Cerimonia di Apertura in un centro commerciale a Vantaa, evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati e curiosi locali. Oggi le qualifiche inizieranno alle 12.00 ora italiana, domenica la prima gara scatterà alle 10.20.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “I ragazzi sono carichi e in questa prima giornata di trasferta hanno dimostrato molto entusiasmo. Quelle di oggi sono state ore importanti per preparare al meglio la gara, con i nostri piloti decisi a vivere una esperienza molto importante per la loro crescita. In queste competizioni giovanili spuntano sempre soprese, dal canto nostro daremo il massimo per ben figurare in questo Mondiale Motocross Junior”.

Com. Stam.