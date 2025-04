E’ ufficiale: la divisione compound farà il suo esordio nel programma olimpico di Los Angeles 2028

Finalmente è ufficiale. La divisione compound farà il suo esordio ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La prima medaglia olimpica in assoluto per gli arcieri di questa divisione verrà assegnata negli USA, in seguito all’annuncio odierno del Comitato Olimpico Internazionale: la gara a squadre miste del compound sarà infatti aggiunta al programma arcieristico di Los Angeles.

“E’ una notizia storica per tutto il movimento arcieristico – ha commentato il Presidente FITARCO, Vittorio Polidori -. Per me è una grandissima emozione, considerando che nelle vesti di arciere sono da sempre un compoundista e so quanto tutti gli amanti di questa divisione sperassero in questa comunicazione. Finalmente il compound è riuscito ad avere la dignità olimpica che a mio avviso meritava da anni e per questo dobbiamo ringraziare i dirigenti di World Archery e del CIO che si sono impegnati affinché questo sogno si avverasse“.

La gara a squadre miste compound si aggiunge quindi alle cinque gare della divisione ricurvo già esistenti nel programma delle Olimpiadi: individuale maschile e femminile, gara a squadre maschile e femminile e gara a squadre miste. Salirà quindi a sei il numero totale di medaglie assegnate a Los Angeles 2028.

È la prima volta dalla reintroduzione del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici avvenuta a Monaco 1972 che un nuovo tipo di arco viene aggiunto alla competizione.

Il Presidente World Archery, Ugur Erdener, a cui è stato recentemente conferito l’Ordine Olimpico per il suo eccezionale contributo allo sport internazionale, ha citato la crescente popolarità del tiro con l’arco e il successo dei Giochi di Parigi come fattori determinanti nella decisione. “Questo è un passo avanti monumentale per questo sport e per i milioni di arcieri compound in tutto il mondo – ha dichiarato -. Tutti loro da tempo aspirano al riconoscimento olimpico di questa divisione. La mia profonda gratitudine va al Comitato Olimpico Internazionale, in particolare al Presidente del CIO Thomas Bach, per il suo grande interesse in questo importante progetto, e al Comitato Organizzatore di LA28 per il suo supporto durante tutto il processo. Sono profondamente orgoglioso del lavoro di tutta la comunità arcieristica e dei nostri atleti, che hanno contribuito a rendere tutto questo realtà, e sono entusiasta di assistere a ciò che i nostri primi arcieri compound olimpici realizzeranno a Los Angeles.“

STORIA – Il tiro con l’arco è stato reintrodotto nel programma olimpico nel 1972 con le gare individuali maschili e femminili del ricurvo. Le gare a squadre sono state incluse nel programma di Seul 1988 e una quinta medaglia, la gara a squadre miste del ricurvo, ha fatto invece il suo debutto a Tokyo 2020. L’aggiunta della competizione mixed team compound garantisce al tiro con l’arco l’equa ripartizione di genere e la quota di atleti a Los Angeles.

COMPOUND – Il compound è uno tipo di arco moderno e tecnologico, inventato negli Stati Uniti, che utilizza camme e pulegge per dare potenza in modo efficiente alla freccia. Ha beneficiato di decenni di investimenti in uno sviluppo universale e ad alte prestazioni fin dalla sua prima apparizione ai Campionati del Mondo del 1995. La divisione ha fatto il suo esordio a fianco al ricurvo ai World Games a partire dal 2013 e nei recenti eventi multisport continentali nelle Americhe, in Asia, in Europa e nel Pacifico.

“Dal lancio della Coppa del Mondo nel 2006, il ricurvo e il compound sono stati trattati dalla Federazione Internazionale alla pari in termini di partecipazione, promozione e montepremi“, ha dichiarato il segretario generale World Archery, Tom Dielen. “L’eccezionale lavoro delle nostre federazioni continentali nell’aggiungere le competizioni del compound ai Giochi multisport e quello dei nostri atleti nel promuovere il compound hanno dimostrato perché il compound sia un’aggiunta preziosa al programma olimpico. È anche un’eredità incredibile per il nostro Presidente, che concluderà il suo mandato alla fine di quest’anno e ha lavorato instancabilmente per aggiungere ora due medaglie al programma olimpico del tiro con l’arco“.

Ulteriori dettagli sul formato della competizione, sul numero degli atleti, sul programma di qualificazione e sul programma dell’evento per LA28 saranno annunciati a tempo debito. Per il momento il mondo del tiro con l’arco e in special modo i compoundisti, possono finalmente esultare.

