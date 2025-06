È uscito Top Secret, il volume n. 2 della collana Metalli Preziosi della FMI

Un viaggio tra la genialità e il coraggio delle Case costruttrici italiane.

In fase di acquisto i Tesserati FMI possono usufruire di uno sconto del 25%

Si chiama Top Secret ed è l’atteso secondo volume della collana editoriale “Metalli Preziosi”. Dopo il successo del Volume 1 dedicato ai 110 anni della FMI, questa novità, sempre voluta dal Presidente Giovanni Copioli e dal Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana, va alla scoperta di ben 85 prototipi ideati e realizzati nel corso del Novecento dalle Case costruttrici italiane. Esempi di genialità e coraggio tecnico che sono rimasti a livello di prototipo, senza mai arrivare al grande pubblico. Per questo, il secondo volume di “Metalli Preziosi” si intitola Top Secret.

Grazie agli autori, Massimo Clarke e Giulio Gori, è stato fatto un approfondito lavoro di ricerca tecnica e fotografica, per svelare al pubblico progetti mai visti prima e dei quali si correva il rischio di perdere ogni traccia. In molti casi si tratta di “oggetti” innovativi, inediti, in una sorta di viaggio fra 19 Case produttrici italiane che farà scoprire al lettore autentiche meraviglie della tecnica. Ancora una volta, al centro è il Made in Italy, che nella storia del motociclismo ha sempre rappresentato un riferimento di eccellenza.

Con questo secondo libro della collana – svelato in anteprima durante l’evento “Storie di Moto in Prima Linea” – la Federazione Motociclistica Italiana ribadisce la sua determinazione nel divulgare la cultura motociclistica italiana, come segno tangibile della nostra storia e un omaggio a idee e proposte che meritano un’adeguata visibilità.

Grazie alla coedizione con Edizioni Pendragon, Top Secret di Metalli Preziosi potrà essere acquistato sui principali siti di vendita online o in libreria, al prezzo di 40 euro.

Comprando il volume direttamente dal sito dell’editore Pendragon, i tesserati FMI avranno uno sconto esclusivo di ben 10 euro. Per usufruirne è sufficiente cliccare qui e, al momento dell’acquisto, inserire sia il codice sconto TOPSECRET che, nelle note, il proprio numero di Tessera FMI 2025.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “La Collana Metalli Preziosi della nostra FMI continua il suo cammino per la diffusione della cultura motociclistica. Lo dico con un motivato orgoglio e, dopo il successo del primo libro dedicato anche alla storia della nostra Federazione, in questo secondo volume, andiamo alla scoperta di 85 prototipi ideati dalle grandi Case italiane ma mai arrivati alla grande serie. Per questo si intitola Top Secret e sono certo che susciterà la curiosità degli appassionati di tecnica e della genialità italiana. Alla presentazione ufficiale, svoltasi lo scorso 5 giugno presso la Cecchignola, ha riscosso grande apprezzamento e sono certo che sarà così anche per il grande pubblico”.

Com. Stam. + foto FMI

Interno libro Ph FMI

Interno libro Ph FMI