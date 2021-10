Il nuovo volo decollerá alle 7 del mattino agevolando chi deve spostarsi per lavoro e consentendo anche un rientro in Sicilia in giornata

easyJet, compagnia aerea leader in Europa, intensifica l’offerta tra l’aeroporto di Palermo e Milano Malpensa e, a partire dal 2 dicembre 2021, opererá il primo volo del mattino. Il nuovo collegamento, che decollerá dallo scalo palermitano alle ore 7, sará operativo ogni giorno durante tutta la stagione invernale 2021-2022.“Un aereo in night stop è un segno di rafforzamento della partnership con easyJet – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo – ma è anche un riconoscimento della centralità di Palermo nei piani di sviluppo delle compagnie aeree, in questo periodo di ripresa del traffico voli e passeggeri”.

Il nuovo volo – in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – si aggiunge a quelli giá disponibili che collegano quotidianamente l’Aeoroporto di Palermo con la principale base di easyJet in Italia con fino a 5 voli al giorno durante i mesi piú freddi.

Con questo volo easyJet intende migliorare e rafforzare la propria offerta rivolta alla clientela business. Il volo delle 7, infatti, consente a chi deve recarsi a Milano per lavoro di arrivare in cittá per le prime riunioni del mattino ed eventualmente rientrare in Sicilia in serata. Il progressivo miglioramento della situazione sanitaria sta consentendo anche la ripresa della domanda di viaggi d’affari che a settembre ha segnato la sua migliore performance da febbraio 2020.

Com. Stam.