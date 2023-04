eBasket Special Event. Il 6 aprile in diretta sul canale Twitch Italbasket. Per giocare con i migliori

Ci siamo. Giovedì 6 aprile dalle 20:00 su Italbasketofficial, canale Twitch della FIP, verrà trasmesso lo Special Event per NBA2K23 su PS5 a cui parteciperanno 8 squadre inedite.

Sono formate per l’occasione da alcuni tra i migliori egamer italiani che hanno giocato con etalbasket nei tornei eFIBA, ex Azzurri come Andrea Pecile, giovani Azzurri come Davide Casarin (Tezenis Verona) e Riccardo Visconti (Carpegna Prosciutto Pesaro) e il caster Fabrizio Antinori “ElBicio”. I gamer, tutti eAzzurri, sono: Andrea Falasca “JustFala_2K”, Ilyass Kamal “IlySZN”, Artem Kulyk “FabalousFabalo”, Leonardo Mancini “Lijeez”, Michele Meardi “Sickmickmea”, Pippo Speziali “xpipotato”.

È una formula particolare: i gamer, tutti rival per questo Special Event, eccezionali e giocatori di alto livello, tra i migliori in Italia, insieme ad Andrea Pecile e Fabrizio Antinori, hanno formato una propria squadra “open” per giocare in 5vs5 a NBA2K23 per permettere anche a giocatori che non sono Pro Am di competere con i migliori, d’imparare e migliorare.

La formula è quella del tabellone tennistico, con gare ad eliminazione diretta. Giovedì 6 aprile si gioca dalle 20:10 e si parte dai Quarti per arrivare alla Finale prevista per le 23:10. Tutto in una notte, quindi, per questo Special Event che sarà commentato da Francesco Pardini e Giovanni Musig.

Il Calendario e gli orari delle gare

Quarti

20:10 I Fioi-Ily Kings

20:40 Fabalous Team-Undefeated Empire

21:10 Sunshine Squad-Roma Kings

21:40 Italian Job- Gli Spartani

Semifinale 1 ore 22:10

Semifinale 2 ore 22:40

Finale ore 23:10

Le squadre e i giocatori

Sunshine Squad

Andrea “apsunshine” Pecile

Davide “bumcasa” Casarin

Riccardo “Visco9_” Visconti

Giancarlo “giancamiglio” Migliola

Luca “dfelix” Peroni

Italian Job

Andrea “JustFala_2k” Falasca

Alessandro “tasso4000” Tassone

Alessio “DLZ” Di lazzaro

Giacomo “Brxh” Brazioli

Giulio “Seal” nardelli

Roma Kings

Leonardo “Lijeez” Mancini

Matteo “Suugow” Bragalone

Angelo “MamaThaGod” Improta

Matteo “matte_mc7” Miccoli

Emanuele “maffy70” Pirani

Ily Kings

Ilyass “IlySZN-” Kamal

Federico “Shots” Ferretto

Tommaso “PushingT” Riovanto

Moris “MOXRRISOXN” Mancinelli

Manuel “ABBASSALACRESTA” Turtura

I Fioi

Giancarlo “Jianko” Palmisano

Enrrique Octavio “huerto_fw” Huertas Quispe

Fabrizio “ElBicio” Antinori

Andrea “Palmone” Palma

Gianluigi “Ciccio” De Rosa

Undefeated Empire

Filippo “xpipotato” Speziali

Alessandro “eQAlessandro” D’Andria

Marco “Violizzimo” Pedocchi

Alessandro “ITsVxPeeR” Tumminello

Filippo “Raudi17” Andreozzi

Gli Spartani

Michele “sickmickmea” Meardi

Gabriele “trustinpezzo” Pezzoni

Sebastiano “xXSqUaloCXx” Copetti

Mattia “xNacca” Naccarato

Valerio “Drjimbc” Fontana

Fabalous Team

Artem “FabalousFabalo” Kulyk

Mario “MadelMac” Macchia

Lorenzo “soIisxx” Solinas

Marco “lIDrxke__” Locchi

Mirko “xMirqcs” Foce

Daniele “AlfredoBricks” Bindi

com. Stam.