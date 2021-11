ebay lancia gli edays, la nuova strategia nata sotto il segno di “real needs, better promos”. al centro i bisogni della community

eBay rafforza l’impegno per sostenere i buyer e i seller che si rivolgono al marketplace lanciando appuntamenti promozionali costruiti sui bisogni reali degli utenti

Milano – Al via gli edays, la nuova strategia di eBay dedicata a chi ogni giorno rende unico il marketplace: la sua community. Con una serie di appuntamenti previsti in diversi momenti dell’anno, l’iniziativa di eBay rappresenta una nuova piattaforma che permette di rispondere ai differenti bisogni di chi si rivolge al marketplace e pensata per offrire le più convenienti occasioni promozionali.

Uno shopping ancora più vantaggioso, ma non solo. Gli edays rappresentano anche un importante strumento di business per migliaia di venditori che utilizzano eBay, che possono così usufruire di una piattaforma unica che si rivolge a milioni di utenti nel mondo. Un progetto che, ancora una volta, mette al centro del marketplace la community di buyer e seller e le loro necessità, l’elemento di maggiore differenziazione.

La strategia conferma quindi ciò che da più di 25 anni guida eBay: il focus sulle persone. “Siamo molto entusiasti di questa nostra nuova sfida, che per noi rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno per essere vicini alla nostra community. – dichiara Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia. – “Con gli edays abbiamo voluto mettere a disposizione di tutte le persone che ci scelgono uno strumento per esperienze d’acquisto uniche e davvero utili. Questo è quello che ci ha portato a lanciare gli edays: offrire promozioni in grado di soddisfare i bisogni reali dei nostri utenti”.

Supportati da una pianificazione media prevista sui canali social, gli edays troveranno spazio sulle principali piattaforme a partire dal 5 novembre e attraverso il coinvolgimento dei talent vicini al brand.

Gli edays prendono il via l’8 novembre, quando su eBay saranno disponibili prodotti tech, fashion fino agli articoli per l’arredamento per la casa acquistabili in promozione. Dagli sconti dedicati allo shopping per la Cyber Week, fino ai coupon da utilizzare per le spese di dicembre, tutti i momenti di promozione sono stati pensati nella consapevolezza che gli acquisti migliori sono quelli che ci permettono di risolvere piccoli e grandi problemi e che ci facilitano la vita.

Per visitare la pagina dedicata agli edays: https://www.ebay.it/b/edays/bn_7117891160

Com. Stam.