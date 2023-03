Ecco chi sono le 5 ragazze ignare ed indolenti che parteciperanno a “Ti spedisco in Convento”

Dopo il successo di pubblico e critica delle passate stagioni, torna in prima visione assoluta dal 9 aprile su Real Time in prima serata, la nuova edizione di “Ti spedisco in convento”, adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle.

Il format, un vero e proprio esperimento sociale in forma di docu-reality, mette nuovamente alla prova la resistenza di un gruppo di ragazze ribelli chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di tempo in un convento di suore. Le ragazze, ignare della reale destinazione, sono convinte di partecipare a un altro tipo di reality, più simile ai loro standard di vita: si ritroveranno, invece, di fronte alle porte di un vero convento.

Dopo Sorrento e Trani, la terza stagione di “Ti spedisco in convento” si trasferisce a Roma, nel Convento delle suore di San Giovanni Battista, sull’Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro. Qui vivono le suore che accoglieranno le cinque ragazze protagoniste di questa nuova avventura.

Tutte giovanissime, tra i 19 e 20 anni, le ragazze che vedremo affrontare questo percorso umano e spirituale, sono delle vere patite dei social network, con le idee ancora confuse sul loro futuro e che sembrano vivere una vita in pausa, in attesa che qualcosa o qualcuno gli indichi la strada. Dayanna – per tutti Ariel – ha i capelli rossi come la sirenetta, abita a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, dove vive alla giornata con l’unico obiettivo di diventare un’ influencer. Beatrice, originaria di Torino, si è trasferita a Montecarlo, dove – tra ristoranti alla moda e fiumi di champagne nelle serate con gli amici – frequenta l’Università del Lusso. Lucy – italiana di seconda generazione d’origine cinese – vive in Sicilia, lontana dai genitori, per realizzare il suo sogno d’amore, e sembra avere come unico interesse la musica techno e i rave party. Francesca – per gli amici Pigna – pugliese dal carattere ribelle, si è presa un anno sabbatico dallo studio per capire cosa fare in futuro. E infine, Tezeta, originaria dell’Etiopia, vive con i genitori adottivi a Milano, pigra e scansafatiche si anima solo con lo shopping e le feste con gli amici.

Ad aprire le porte del convento San Giovanni Battista alle nostre ragazze saranno Suor Lina, la madre generale della congregazione e punto di riferimento per l’intera comunità; Suor Maria Pina, madre provinciale e preside della scuola San Giovanni Battista gestita dalla stessa congregazione; Suor Carmelita, dolce e accogliente, figura materna per tutte le consorelle; Suor Bozena, precisa, determinata e severa, insegnante di religione; Suor Luzziane, laureata in Giurisprudenza e responsabile dell’amministrazione dell’Istituto; e infine Suor Gilda, generosa e altruista, lavora negli uffici della contabilità del convento.

Una volta varcata la porta del convento, le 5 ragazze, abituate a vivere senza regole e a spendere il proprio tempo sui social, in sessioni di shopping, aperitivi e discoteche, dovranno adattarsi alla “nuova vita” comunitaria del convento scandita da regole ben precise, orari e doveri da rispettare a partire dalla consegna del cellulare, l’adeguamento dell’abbigliamento al luogo che le ospita e il rispetto del silenzio alle 22. Durante il loro soggiorno saranno anche coinvolte in esperienze e incontri che potranno far loro acquisire nuove consapevolezze: aiutare i senzatetto, conoscere i ragazzi di una casa-famiglia e interagire con coetanei che hanno fatto scelte diverse dalle loro.

Alla fine di questo percorso riusciranno le ragazze a diventare padrone della propria interiorità e libere dalle catene dell’esteriorità? Quali conseguenze avrà questo incontro tra due mondi così diversi? Attraverso regole ferree, sveglie all’alba, messe e disciplina, le ragazze riusciranno a fare chiarezza sul loro futuro?

“TI SPEDISCO IN CONVENTO” è un docu-reality in 4 puntate prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery. Sarà disponibile su Real Time dal 9 aprile e in streaming su discovery+ dal 2 aprile. L’hashtag ufficiale è #TiSpediscoInConvento.

Com. Stam. + foto