Si vola verso la finalissima della sesta edizione di “Corto in Accademia”. Il concorso, promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee e non solo, decreterà i vincitori il prossimo 3 marzo 2021 in LIVE STREAMING alle ore 17.00 sui canali online di ABAMC.

Puoi scegliere anche tu il migliore corto per il Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa), votando sul canale YouTube di Corto in Accademia accedendo dal sito cortoinaccademia.abamc.it fra i 12 cortometraggi finalisti in lista per gli ambiti premi: ‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto di animazione’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa).

Ma vediamo chi sono i 12 videomakers emergenti a contendersi il podio.

Per la Categoria Animazione:

Bad World di Maria Miriani dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;

Cordyceps di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino;

La Formica e la Cicala di Simona Tartaglia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio:

Dragmi di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;

Luce Attraverso di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;

Finlandia di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Videoclip:

Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania;

2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona;

“Come di Vorrei” Brando di Sofia Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla riflessione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità:

Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler;

Il Tempo dell’Inverso di Moreno Bevacque;

Not a Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

La sintesi di questi 12 nomi è il frutto dell’intenso dibattito, costruttivo, ricco di opinioni e scambi di suggestioni, maturato nel parere comune della giuria di preselezione internazionale sui contenuti e le scelte narrative dei partecipanti, il cui file rouge lega ciascuno di loro in una dimensione figlia di questo tempo sospeso in cui siamo imbrigliati.

Al giudizio espresso da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato scientifico dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema – Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si aggiungerà quello della giuria tecnica, composta da: Alfredo Visconti, filmmaker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica YUK film srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna.

Non ci resta che aspettare insieme il 3 marzo 2021 per scoprire i vincitori.

I nomi dei finalisti sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché accessibili dal sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it così anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web.

“Corto in Accademia” è patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata.

