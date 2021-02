La Fip Regionale siciliana ha reso noto il nuovo calendario del campionato di Serie C Silver, dopo la rimodulazione del girone per via delle sette rinunce.

Le nove formazioni che hanno dato la loro adesione al massimo torneo siciliano si affronteranno dal 28 febbraio al 30 maggio, data in cui si concluderà la regular season. Cinque le gare infrasettimanali: il 2, il 14 /15 e il 28/29 aprile; 12 e 26/27 maggio.

La Gold & Gold Messina riposerà alla prima giornata e debutterà il 7 marzo contro la corazzata Melfa’s Gela al PalaMili, palla a due ore 18:30. La prima trasferta stagionale vedrà gli Scolari impegnati il 14 marzo (ore 18:30) sul gommato di Gravina, campo tabù per il quintetto peloritano che il 21 marzo ospiterà gli Svincolati Milazzo dell’ex Varotta. Sabato 27 marzo seconda trasferta per i ragazzi del presidente Zanghì, ospiti dell’Orlandina Lab al PalaFantozzi (palla a due alle 18). Venerdì 2 aprile il primo di tre derby cittadini. Con inizio alle ore 20, al PalaMili arriva il Castanea Basket di coach Frisenda. L’11 aprile si torna in campo dopo le feste pasquali e la Gold & Gold Messina viaggerà alla volta di San Filippo del Mela per affrontare la Nuova Pallacanestro Messina-Cocuzza. Terza stracittadina di fila mercoledì 14 aprile al Palazzetto di Mili, palla a due alle ore 20, quando i giallorossi sfidano la Fortitudo Messina. Il girone di andata si chiude sabato 17 aprile al PalaCus di Catania contro gli universitari etnei. Il girone di ritorno inizia il 24 aprile, turno di riposo per la Basket School Messina che quattro giorni dopo, giovedì 29 aprile, affronterà in trasferta il Gela al PalaCossiga, palla a due alle ore 20. La terza di ritorno, in programma il 2 maggio, metterà di fronte al team allenato da Pippo Sidoti e Francesco Paladina lo Sport Club Gravina. Il 9 maggio impegno al PalaVerde di Milazzo contro gli Svincolati di coach Maganza, mentre tre giorni dopo, match infrasettimanale con inizio alle 20 contro l’Orlandina Lab sul parquet amico di Mili. Sabato 15 maggio alle 18:30 alla Palestra di Ritiro si giocherà la stracittadina con il Castanea, mentre la domenica successiva, 23 maggio, ospite della Gold & Gold Messina sarà la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza. L’ultimo turno infrasettimanale della regular season metterà di fronte agli Scolari, al PalaRussello la Fortitudo Messina dell’ex Cavalieri. Il girone di ritorno si conclude il 30 maggio con la sfida del PalaMili contro il CUS Catania. Di li a poco inizieranno i playoff nella speranza di vedere ancora la Basket School Messina protagonista.

