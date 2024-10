Ecco Irrefrenabile Follia, la nuova stagione di drammaturgia contemporanea del Teatro dei 3 Mestieri di Messina

Primo appuntamento con lo spettacolo “Elisabetta e Limone” con la regia di Tino Caspanello in scena da venerdì 18 a domenica 20 ottobre.

“Inaugureremo la stagione con la nostra nuova produzione. Un cartellone che si compone di sette spettacoli e che fino ad aprile vedrà alternarsi compagnie e realtà di livello nazionale” dichiarano Stefano Cutrupi e Angelo Di Mattia del Teatro dei 3 Mestieri. Ritorna anche la rassegna dedicata ai bambini.

Messina, 4 ottobre – Si chiama Irrefrenabile Follia la stagione 2024/2025 del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che ha la direzione artistica di Stefano Cutrupi e la direzione organizzativa di Angelo Di Mattia.

“Dopo la vittoria del Premio Città di Leonforte con la nostra ultima produzione, Via Crudex – Cantico della minaccia di Rosario Palazzolo, ripartiamo con un nuovo nostro spettacolo che inaugurerà la stagione teatrale dal titolo ‘Elisabetta e Limone’, con la regia di Tino Caspanello. Un cartellone di drammaturgia contemporanea che si compone in totale di sette spettacoli e che, fino ad aprile, vedrà alternarsi sul nostro palco compagnie e realtà di livello nazionale. Una bella novità di quest’anno è il ritorno della rassegna dedicata ai bambini, con quattro spettacoli in programma il 10 novembre con ‘La pigna e il mare del Teatro Primo’, il 19 gennaio con ‘Magico Mister Mu’ del Teatro Atlante, il 9 febbraio ‘Una missione per Gufetta’ di Nave Argoe il 23 marzo con ‘La valigia di Gianni’ con Angelo Gallo”, annunciano Cutrupi e Di Mattia.

Il cartellone sarà aperto dallo spettacolo “Elisabetta e Limone” prodotto dal Teatro dei 3 Mestieri, tratto da un testo di Juan Rodolfo Wilcock e con la regia di Tino Caspanello, in programma venerdì 18 e sabato 19 ottobre alle 21.00 e domenica 20 ottobre alle 18.30.

Sulla scena Cinzia Muscolino che interpreta Elisabetta una donna che si è chiusa in casa, la sua vita è ormai davanti a sé stessa, davanti a simulacri ai quali rivolgere preghiere o accompagnata da gatti da legare perché non scappino via, come il tempo. Limone, che è interpretato da Stefano Cutrupi, è fuggito da un prigione che lo segregava ingiustamente per un sogno sbagliato. E quando si incontrano, nasce la paura, che si trasforma in odio, poi in rassegnazione, e ancora in curiosità, per diventare infine accettazione dell’altro, quotidiana incondizionata.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sarà la volta di Anna Cappelli (Produzione Teatro Primo),un testo di Annibale Ruccello con Silvana Luppino e la regia Christian Maria Parisi.

Il primo appuntamento del 2025 è con Costellazioni di Nick Payne (produzione Mutamenti / Teatro Civico 14), con la regia Roberto Solofria e che vede protagonisti Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli. Questo spettacolo andrà in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Marco Ceccotti sarà il protagonista dello spettacolo Come essere tristi e vivere felici in programma sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Grigia assenza di Roberto Tito Cossa con la regia Stefano Angelucci Marino (Produzione Teatro Stabile d’Abruzzo), è in programma sabato 20 e domenica 21 febbraio. In scena gli attori Rossella Gesini, Autilia Ranieri, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari e Stefano Angelucci Marino.

Sabato 15 e domenica 16 marzo è in programma 63 Azioni di Marco Gnaccolini (Produzione Carichi Sospesi), con la regia di Marco Caldiron e l’interpretazione di Marco Tizianel.

La stagione di drammaturgia contemporanea si chiuderà sabato 12 e domenica 13 aprile con I monologhi della vagina di Eve Ensler (Produzione dell’associazione Cattivi Maestri) con Maria Teresa Giachetta e Francesca Giacardi.

Stagione 2024/25

IRREFRENABILE FOLLIA

18,19, 20 Ottobre

ELISABETTA E LIMONE

di Juan Rodolfo Wilcock

Con Cinzia Muscolino e Stefano Cutrupi

Regia Tino Caspanello

Produzione Teatro dei 3 Mestieri

30 Novembre 1 dicembre

ANNA CAPPELLI

Di A. Ruccello

Con Silvana Luppino

Regia Christian Maria Parisi

Produzione Teatro Primo

11 – 12 Gennaio

COSTELLAZIONI

DI Nick Payne

con Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli

regia Roberto Solofria

produzione Mutamenti / Teatro Civico 14

1 – 2 Febbraio

COME ESSERE TRISTI E VIVERE FELICI

Di e con Marco Ceccotti

20, 21 Febbraio ore 21:00

GRIGIA ASSENZA

di Roberto Tito Cossa

traduzione e regia Stefano Angelucci Marino

con Rossella Gesini, Autilia Ranieri, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari e Stefano Angelucci Marino.

Produzione Teatro Stabile d’Abruzzo

15, 16 Marzo

63 AZIONI

Di Marco Gnaccolini

Con Marco Tizianel

Regia Marco Caldiron

Produzione Carichi Sospesi

12, 13 Aprile

I MONOLOGHI DELLA VAGINA

Di Eve Ensler

Traduzione di Monica Capuani

Con Maria Teresa Giachetta e Francesca Giacardi

Produzione dell’associazione Cattivi Maestri

Inizio spettacolo ore 21:00

Domenica ore 18:30

Eventi per tutta la famiglia

10 Novembre ore 18:30

LA PIGNA E IL MARE (una favola favolosa)

Liberamente ispirato ad un racconto di Domenico Loddo

Con Giusi Anghelone e Francesca Russo

Regia Christian Maria Parisi

Produzione Teatro Primo

19 Gennaio ore 18:30

MAGICO MISTER MU

Spettacolo di Teatro e Magia

Di e con Emilio Ajovalasit

Produzione Teatro Atlante

9 Febbraio ore 18:30

UNA MISSIONE PER GUFETTA

Con Iridiana Petrone e Loriana Rosto

Testi e regia Iridiana Petrone

Produzione Nave Argo Associazione Culturale

23 Marzo ore 18:30

LA VALIGIA DI GIANNI

di e con Angelo Gallo

Produzione:. Teatro Rossosimona, Teatro della Libellula ETS

