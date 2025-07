Ecco la nuova iconica maglia del Giro del Mito: anche la qualità del pacco gara celebra la nuova sfida oltre il tempo

Un nuovo iconico elemento che racconta la cura dei dettagli degli organizzatori di River22 Sporting Club. Iscrizioni aperte su www.girodelmito.com

Il Mito prende forma anche nei dettagli. Dal design di una maglia può nascere un simbolo, dal pacco gara la conferma di un vero e proprio viaggio nel Mito.

Domenica 13 luglio, a Bagno di Romagna, ogni partecipante al Giro del Mito potrà indossare l’iconica maglia realizzata ad hoc da Alé, marchio italiano di riferimento nell’abbigliamento ciclistico, con una filiera interamente nazionale: dalla ricerca alla confezione, passando per la creazione e la stampa, grazie a tecnologie di ultima generazione.



Questa scelta contribuisce a raccontare un’identità forte e una visione precisa: offrire ai partecipanti non solo una gara, ma un’esperienza immersiva e memorabile, pensata in ogni particolare.

La maglia 2025, ispirata al fulmine simbolo del Mito – già elemento portante del visual della manifestazione – sarà inclusa nel pacco gara per tutti gli iscritti e rappresenterà un segno distintivo e un ricordo da conservare per chi affronterà questa granfondo sulle salite leggendarie dell’Appennino tosco-romagnolo, tra i paesaggi delle Foreste Casentinesi, i luoghi simbolo del ciclismo eroico e il cuore pulsante di Bagno di Romagna. Ispirata al fulmine, simbolo grafico e concettuale del Giro del Mito, la maglia coniuga design d’impatto, tecnicità d’alto livello e valore identitario.

Il fulmine richiama l’energia, la velocità e la trasformazione: gli stessi elementi che accompagnano ogni ciclista lungo i 133 km del percorso lungo o i 69 km del corto, tra salite impegnative e discese panoramiche.



La visione di River22 Sporting Club: qualità e attenzione alla comunità

La scelta di una maglia di alta gamma si inserisce nella filosofia di River22 Sporting Club, promotore e organizzatore del Giro del Mito.

River22 Sporting Club è il nuovo polo sportivo e ricreativo per la comunità della Valle del Savio (e non solo) nato a novembre 2023, offrendo strutture all’avanguardia e campi da tennis indoor e outdoor, da padel indoor e una vasta gamma di corsi tenuti da staff di professionisti e personal trainer qualificati.

River22 Sporting Club nasce dall’impegno per il territorio della holding Para.Mount Immobiliare S.r.l., fondata nel 2023 da Moreno e Federico Para con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della comunità di Bagno di Romagna con la riqualificazione di strutture già esistenti sul territorio.



Una realtà in continua evoluzione, capace di investire con decisione sul territorio e sullo sport di qualità – come dimostra anche la seconda edizione dell’Open FITP di tennis, in programma sempre a luglio, con un montepremi di 3.000 euro che viene raddoppiato rispetto alla prima edizione del 2024.

«Abbiamo voluto che ogni dettaglio fosse all’altezza dell’esperienza che promettiamo ai partecipanti. Dalla qualità dei percorsi all’accoglienza, fino alla scelta della maglia ufficiale: il Giro del Mito non è un evento qualunque, ma un progetto che unisce sport, territorio e valori. Il fulmine sul petto sarà il segno di chi ha scelto di misurarsi con sé stesso, tra le salite e le storie di una terra leggendaria», dichiara il team organizzativo di River22 Sporting Club.



Info e iscrizioni su: www.girodelmito.com