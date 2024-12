ECCO LE NUOVE COMMISSIONI DI LEGA

Milano ha ospitato oggi l’insediamento delle Commissioni tematiche della Lega del Ciclismo Professionistico, un passo fondamentale verso il consolidamento e lo sviluppo futuro del movimento.

Alla presenza del Presidente Roberto Pella, affiancato dal Vicepresidente, Roberto Ciambetti e dai membri del direttivo Maria Laura Guardagmana, Stefano Feltrin, e i nuovi componenti delle commissioni (tra loro i campioni Vicenzo Nibali e Gianni Bugno) hanno avuto modo di presentarsi nella Sala 1 del Palazzo del CONI.

I lavori sono stati aperti dando lettura del messaggio di saluto da parte del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, é intervenuto, in collegamento da remoto, per ribadire il suo impegno al fianco della LCP per il suo sviluppo e la sua crescita sui territori. A chiudere i saluti istituzionali, le parole del Presidente Sport e Salute, Marco Mezzaroma, che ha voluto sottolineare in particolare la promozione, al fianco di LCP e Anci, del bando “Bici in Comune”. In sala anche Davie Goez Presidente ADISPRO.

Le sette commissioni, recentemente costituite, arricchiscono ulteriormente la struttura operativa della Lega, grazie a numerosi innesti di alto profilo. Le figure coinvolte, provenienti sia dal settore ciclistico che da ambiti professionali esterni, apportano competenze diversificate, unite da una comune passione per il ciclismo e da un forte impegno verso gli obiettivi condivisi.

Questo nuovo assetto rappresenta un significativo messaggio di inclusione e di apertura verso la collaborazione, valori centrali per la visione del Presidente Pella e del gruppo dirigente. L’ampliamento della squadra costituisce una solida base per affrontare le sfide future, in continuità con il percorso avviato dopo le elezioni dello scorso 29 aprile.

Con il lavoro congiunto delle commissioni e l’entusiasmo dei nuovi membri, la Lega del Ciclismo Professionistico si conferma determinata a promuovere iniziative strategiche e a rafforzare il ruolo del ciclismo italiano (nel panorama internazionale).

INTERVENTI: La sintesi degli interventi a partire da quello del Ministro, Andrea Abodi.

“Voglio sottolineare il buon lavoro fatto sin qui dal Presidente Roberto Pella che, da quando si è insediato, insieme a tutto il direttivo, sta operando molto bene. Desidero ricordare l’importanza delle Commissioni, a partire da quella sulla sicurezza, perché gareggiare in condizioni sicure è fondamentale, e quella femminile, che rappresenta una bella novità. Infine, ricordo quanto sia cruciale il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni: Governo, Regioni, Province e Comuni.”

Il Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni: “Riconosciamo il valore di questa Lega, che racchiude tante professionalità con cui spero di continuare a collaborare anche in futuro.”

Il Presidente di Lega, Roberto Pella: ”Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per la sua partecipazione all’incontro di oggi che ha insediato, in seno alla LCP, 7 commissioni tecniche che opereranno, su mandato del Consiglio Direttivo, per rafforzare l’identità del nostro movimento ciclistico professionistico e per svilupparne i valori in misura sempre maggiore. La sua vicinanza alle nostre attività e il suo impegno non si fanno mai mancare, così come preziosi sono stati i messaggi inviatici dai Presidenti del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, e della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Voglio ringraziare altresì tutti coloro che si sono messi a disposizione, con le proprie competenze e professionalità oltre che con la propria esperienza e credibilità, di una visione della Lega del Ciclismo Professionistico dagli ampi orizzonti e dagli ambiziosi traguardi. Ci impegneremo per raggiungerli con la massima serietà per la crescita del nostro sport e del nostro movimento su tutto il territorio nazionale.”

Vincenzo Nibali: “Assumo questo ruolo con responsabilità e grande stimolo, mettendo la stessa dedizione e impegno che avevo da corridore. Il nostro obiettivo è riportare il ciclismo italiano ai livelli di qualche anno fa. Contiamo su campioni come Pippo Ganna, Elia Viviani e giovani talenti come Lorenzo Finn, che rappresentano il futuro. Dobbiamo fare il massimo per il bene del ciclismo italiano.”

COMMISSIONI:

Le 7 nuove commissioni:

1 Commissione Direttori di Corsa e Sicurezza

Presidente: Roberto Sgalla, Prefetto e Direttore del Centro Studi Americani Eugenio Amorosa Fabio Vegni Roberto Corradini Stefano Allocchio Gianluca De Filio

2 Commissione Procuratori Presidente: Fabio Roscioli, avvocato esperto in diritto societario Maria Laura Guardamagna Luca Mazzanti Jacopo Tognon

3 Commissione Tecnica

Presidente: Gianni Bugno, vincitore del Giro d’Italia e due volte campione del mondo Mario Chiesa Luca Colombo Oscar Pellicioli Andrea Peschi Paolo Pioselli

4 Commissione Atleti ed Ex Atleti per la Promozione dei Valori del Ciclismo

Presidente: Vincenzo Nibali, vincitore di Giro, Tour e Vuelta

Membri: Paolo Bettini, campione olimpico e due volte campione del mondo

Daniele Bennati CT Nazionale Italia

5 Commissione Sviluppo Ciclismo Femminile

Presidente: Giusy Virelli. Direttore Giro d’Italia Donne Serena Danesi Maria Laura Guardamagna Chiara Spinato



6 Commissione Formazione e Tenuta Ruoli

Presidente: Andrea Lenzi, Presidente del CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri Cristian Salvato ACCPI Maurizio Evangelista AOCC – Stefano Feltrin GS Davide Goetz DS

7 Commissione Progettazione, Marketing e Fondi Europei

Presidente: Jacopo Tognon, avvocato esperto in diritto sportivo internazionale e membro del CAS Chiara Spinato Giusy Virelli Maria Elena Spadaro Fabio Vegni



Com. Stam. + foto Lega del Ciclismo Professionistico

(i presidenti delle Commissioni di Lega con Roberto Pella e il direttivo LCP)