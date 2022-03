“Eco punto”: smaltire gratuitamente i rifiuti non previsti nel calendario settimanale di raccolta

Possibilità di conferire anche Raee, legno, sfalci di potatura, plastica dura -BORGETTO/PARTINICO/SANTA FLAVIA –

Il confortante dato di raccolta differenziata registrato a Partinico a fine febbraio, dopo solo un mese dall’avvio del servizio Dusty, con il raggiungimento del 71,72% aumentando di quasi 3 punti percentuali rispetto al precedente mese di gennaio (69,10%), spinge la società di igiene ambientale a creare da subito le basi per ottenere una differenziata di qualità senza trascurare il decoro ambientale.



Per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti lungo le vie principali e le arterie secondarie, vero oltraggio e mancanza di rispetto del “bene pubblico”, Dusty ricorda agli utenti di Borgetto, Partinico e Santa Flavia, che dallo scorso 14 marzo è possibile avvalersi dell’Eco Punto cittadino (attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00) dove si possono

conferire le frazioni carta & cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, e lattine.



Inoltre, per favorire lo smaltimento dei rifiuti non previsti nel calendario settimanale della raccolta differenziata, e per intensificare il corretto conferimento della frazione organica, è possibile recarsi nell’Eco Punto – con indicazioni che variano da città a città -, e smaltire così gli ingombrati, i Raee, il legno, gli sfalci di potatura, la plastica dura e la frazione umida/residui alimentari.



INDICAZIONI GIORNATE PREVISTE CONFERIMENTI FRAZIONI AGGIUNTIVE:



Eco Punto Borgetto (S.P. 1, ex sede CCR ) & Partinico (in via dei Platani, c.da Incastrona, ex sede CCR)



lunedì> metalli



martedì> organico, ingombranti



mercoledì> plastica dura



giovedì> organico, Raee



venerdì> legno



sabato> organico, sfalci di potatura;





Eco Punto Santa Flavia (via Indro Montanelli, ex officina Covimed)



lunedì> metalli



martedì> organico, ingombranti



mercoledì> organico, plastica dura

giovedì> legno



venerdì> organico, sfalci di potatura;



sabato > Raee





Gli utenti impossibilitati a recarsi nell’Eco Punto cittadino, possono prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei Raee, attraverso il sito Dusty dedicato alla propria città, tramite l’apposito modulo:



* per Borgetto: https://servizioutenti.dusty.it/ut/borgetto/it/ritiri

* per Partinico:

https://servizioutenti.dusty.it/ut/partinico/it/ritiri

* per Santa Flavia:

https://servizioutenti.dusty.it/ut/santaflavia/it/ritir

Eco Punto Partinico

Eco Punto S.Flavia