Caputo ( Forza Italia ) “ Anche a Palermo serpeggia un clima di insofferenza” – “ Non vi e’ dubbio che le violenze che si sono consumate ieri a Roma , nel corso della manifestazione organizzata da commercianti, imprenditori e titolari di centri sportivi .

Sono da condannare con forza e da ascrivere a pochi soggetti , che si sono infiltrati nel contesto della protesta . Ma guai a sottovalutare l’incontenibile grido di allarme che proviene da tutte le categorie produttive duramente provate da oltre un anno di chiusure, limitazioni e ristrettezze che hanno determinato, chiusure , fallimenti e perdita di migliaia di posti di lavoro. A dichiararlo e’ Salvino Caputo, responsabile per Forza Italia del Dipartimento Regionale per le Attivita’ Produttive che teme l’acuirsi anche in Sicilia del malcontento che oramai ‘ diffuso in tutto il contesto nazionale. “ Serpeggia – ha aggiunto Salvino Caputo – un sentimento di insofferenza e di disperazione estesa a tutti i settori produttivi del Paese; la lunga privazione , le chiusure e le riaperture e le successive chiusure , la mancanza o insufficienza dei ristori hanno ingenerato un clima di ribellione che il Governo forse sta sottovalutando, impegnato a gestire in maniera certamente non ottimale la vaccinazione. Adesso , dopo la dichiarazione della Citta’ di Palermo come Zona Rossa, unitamente a tantissimi comuni siciliani , si percepisce un clima di forte preoccupazione che il Governo regionale deve necessariamente prevenire ed attenzionare. Serve un immediato raccordo con le associazioni rappresentative di categoria e incontri al fine di individuare con priorita’ e concretezza le misure economiche da adottare a tutela delle famiglie siciliane. I tempi della burocrazia finanziaria – ha evidenziato Salvino Caputo – pur astrattamente comprensibili , non sono certamente compatibili con lo stato di enorme disagio economico e sociale che attraversa la Sicilia. Servono azioni di Governo forti ed immediate al fine di assicurare il mondo economico in crisi. Anche perche’ giungono sempre piu’ insistenti , segnali che la criminaita’ organizzata sta sfruttando il disagio economico di molti per impossessarsi di attivita’ commerciali con restiti usurai o con acquisti di attivita’ commerciali a prezzi bassissimi”

