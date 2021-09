Salvino Caputo manca una politica di sviluppo imprenditoriale tra pubblico e privato . – Palermo ” Chi ha memoria politica di quegli anni tra il 1994 e il 2004

ricorda la straordinaria sinergia politica tra 21 comuni del comprensorio territoriale ” Alto Belice – Corleonese ” che al di là delle differenziazioni politiche e partitiche dei vari Sindaci, che diede vita al Patto Territoriale, strumento di grande efficacia, una vera e propria agenzia di sviluppo, divenuto progetto pilota da parte del Ministero dello sviluppo economico che riversò sul territorio oltre 100 milioni di euro, destinati a finanziare opere pubbliche e progetti presentati da imprenditori privati. Fu una straordinaria opportunità di sviluppo del territorio che determinò un rapporto di grande fiducia tra pubblico e privati. Unitamente al. Patto territoriale per la agricoltura si determinò una grande stagione di crescita economica ed occupazionale. Adesso il momento di grave crisi economica determinata dalla pandemia, e che ha impoverito il vasto territorio impone una nuova strategia territoriale tra i comuni per rinnovare quella straordinaria esperienza. ” A dichiararlo è Salvino Caputo ,responsabile del Dipartimento regionale di Forza Italia per le attività produttive che ha proposto si Sindaci del vastissimo comprensorio di utilizzare quella esperienza e ridare vita ad una nuova Agenzia di Sviluppo.Moneale in quegli anni ha ricoperto il ruolo guida della vice Presidenza e ha assicurato un grande supporto organizzativo.” Ho già rappresentato – ha continuato Salvino Caputo – a Giuseppe Sciarabba, direttore del Gal Terre Normale, vera agenzia di sviluppo imprenditoriale, di mettere a disposizione la struttura per avviare la attività di animazione del territorio. ” Pensare a politiche individuali dal punto di vista territoriale – ha precisato Salvino Caputo- di sviluppo è velleitario, bisogna pensare a un sistema integrato che metta in un unicum tutte le potenzialità di un singolo territorio e dare vita ad un progetto ultra Comunale di sviluppo. Coinvolgendo tutti i 21 comuni e le realtà imprenditoriali privati. Con un progetto da presentate al Governo nazionale e alla Regione per il cofinanziamento e per la approvazione delle linee guida imprenditoriali. Soltanto in questo modo sarà possibile riportare nel territorio risorse ed animazione tra pubblico e privato.utilizzando anche il consistente apporto derivante dall’enorme patrimonio confiscato alla mafia e alle organizzazioni criminali.”

