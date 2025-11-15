Economia, Politica, Statistica. Borse di studio della Banca d’Italia Scadenza ravvicinata  

La Banca d’Italia offre 7 borse di studio per la frequenza di un corso di perfezionamento all’estero di un anno. L’importo di ogni borsa è di 27.000 euro suddiviso in quattro rate.

Le borse sono così suddivise:

3 borse Ronaldo Stringher destinate al perfezionamento all’estero di studi sull’economia politica e la politica economica;

destinate al perfezionamento all’estero di studi sull’economia politica e la politica economica; 2 borse Giorgio Mortara destinate al perfezionamento all’estero di studi nei campi dell’economia finanziaria, dell’ecometria o dei metodi matematici, statistici o informatici applicati all’economia e alla finanza;

destinate al perfezionamento all’estero di studi nei campi dell’economia finanziaria, dell’ecometria o dei metodi matematici, statistici o informatici applicati all’economia e alla finanza; 2 borse Donato Menichella destinate al perfezionamento all’estero di studi sulle interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.

Tra i requisiti specifici per partecipare al bando vi sono:

cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

laurea magistrale con punteggio di 110/110;

ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.

Oltre ai vincitori/trici, la Commissione individuerà i/le candidatə ritenutə particolarmente meritevoli, fino a un massimo di 12 persone per la borsa Stringher e fino a 8 persone per ciascuna borsa Mortara e Menichella. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare le persone vincitrici e quelle particolarmente meritevoli a sostenere: selezioni per l’assegnazione di borse di avviamento alla ricerca della durata di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire presso l’Istituto; prova d’esame per l’assunzione in prova nell’Area manageriale / Alte professionalità.

La domanda deve essere inviata entro il 21 novembre 2025. Per maggiori informazioni visita il sito web cliccando qui

