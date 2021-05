Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il bando da 700 milioni di euro per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Gli enti locali devono inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma del Ministero dell’Istruzione. In data 20/05/2021, l’Ufficio LL.PP. comunale ha inoltrato sulla piattaforma ministeriale due candidature a firma del sindaco Giacomo Tranchida:

1) Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola infanzia paritaria di viale Marche per l’importo di € 1.357.000,00;

2) Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola infanzia statale di via Verdinois per l’importo di € 472.000,00.

L’obiettivo è dunque quello di eliminare tutte le criticità recuperando a pieno gli immobili a tutela della popolazione scolastica. «Sin dal nostro insediamento, abbiamo lavorato per dare un nuovo volto alle scuole della città – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore alla Pubblica Istruzione Abbruscato -. La messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli istituti di competenza comunale sono prioritari per la nostra amministrazione ed il recente finanziamento regionale per 3 istituti cittadini ne è la prova. Garantire locali confortevoli agli studenti, ai docenti ed a tutto il personale scolastico è per noi imprescindibile ed è infatti l’obiettivo che stiamo perseguendo come previsto da patto di governo».

