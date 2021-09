Messina, – La Sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, è stata ieri al Comune di Messina per tre incontri molto importanti che riguardano la scuola e i giovani.

Eccoli nel dettaglio, con le dichiarazioni della Sottosegretaria: Edilizia per le scuole della Città Metropolitana Di Messina.

“Ho incontrato l’assessore Mondello per parlare di edilizia scolastica, delle criticità e dei progressi raggiunti per la sicurezza degli edifici scolastici e degli spazi educativi. Sono molto contenta che i fondi inviati dal Governo siano stati utili per gli studenti e le studentesse della città e continuerò questa proficua interlocuzione nell’interesse dei nostri studenti.

Ho, inoltre, ricordato all’Assessore le ulteriori opportunità per l’edilizia scolastica per quelle realtà che attendono soluzioni”.

La scuola in presenza è salute.

“Ho anche, e soprattutto, con piacere partecipato al convegno organizzato dal professore Natoli sulla scuola in presenza “Didattica e Distanze”. Un momento molto importante e significativo di riflessione sull’importanza del riportare i ragazzi in classe e sulle esigenze dei più giovani che in questo tempo pandemico hanno sofferto molto”.

Sport e socialità.

“Ho, infine, incontrato il presidente della Fipav Zurro per ascoltarlo sulla necessità di aprire le palestre scolastiche anche in zona gialla alle attività sportive del territorio. I nostri ragazzi hanno bisogno di ritornare alla normalità non solo andando a scuola ma anche frequentando le attività sportive. Condivido le richieste che mi sono state poste e ne parlerò al Ministro. Ringrazio i consiglieri comunali Pippo Fusco e Andrea Argento per essersi fatti promotori di questi incontri”.

Com. Stam.

Mondello e Floridia

Convegno Didattica e Distanze