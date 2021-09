Il percorso formativo prepara gli studenti alle nuove competenze del settore.L’AIE: nel 2021 +44% delle copie vendute rispetto al 2020; 700 milioni di euro il valore del mercato del libro nei primi 6 mesi del 2021

Palermo – Sono aperte le iscrizioni al master di I livello in “Editoria fra tradizione e innovazione”, organizzato dall’Università Telematica degli Studi IUL e dall’Università di Foggia. Il percorso formativo, di durata annuale e completamente fruibile in modalità e-learning sulla piattaforma IUL, intende fornire competenze teoriche e approcci pratici relativi al mondo dell’editoria.



Il mercato del libro, secondo l’analisi fornita dall’Associazione Italiana Editori, è cresciuto nei primi sei mesi del 2021, in tutti i canali di vendita, con solo qualche limitazione per la grande distribuzione organizzata, e in tutti i generi. Tra gennaio e giugno 2021, sono stati venduti nelle librerie, online e fisiche, e nella grande distribuzione (esclusa la scolastica) ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più (+44%) rispetto al 2020. Tali vendite hanno generato per la filiera oltre 207 milioni di euro in più rispetto al 2020 (+42%), portando il mercato del libro di questi primi sei mesi a un valore complessivo di 698 milioni di euro.

La finalità del master di I livello è formare nuove figure professionali (redattori, addetti stampa, agenti letterari, operatori in libreria, web content editor) che possano essere inseriti nel mondo del lavoro, oltre ad aggiornare le competenze di chi opera presso case editrici, redazioni giornalistiche, piccola e grande distribuzione editoriale, uffici stampa pubblici e privati, agenzie letterarie, librerie, biblioteche e agenzie di comunicazione. Sono previsti tirocini nelle case editrici.

Tra i contenuti del corso, sono presenti 4 moduli su archivistica, bibliografia e biblioteconomia; diritto, economia e marketing; editing e tecnologie in relazione a cinema, fotografia e televisione; editoria nella scuola, con un riferimento alla didattica e alla pedagogia speciale.

Per accedere al Master di I livello è necessario essere in possesso almeno del diploma di Laurea triennale. In alternativa, è possibile iscriversi con il diploma di scuola secondaria superiore in modalità Corso di Alta Formazione (in questo caso a conclusione del percorso formativo si avrà un attestato di frequenza).

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 15 ottobre 2021.

Per informazioni:

info@iuline.it – 06.96.66.82.78

