Edizione 2024 di Eduscopio, le considerazioni della dirigente del “Duca degli Abruzzi” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino

In merito alla graduatoria di Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che ogni anno indirizza studenti e genitori nelle scelte, comparsa nell’edizione online 2024 e che pone il Politecnico del Mare di Catania nei primi posti nella classifica dei tecnici che preparano maggiormente i ragazzi al mondo del lavoro e per i diplomati in regola,

la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino ribadisce che “La classifica di Eduscopio, che ci pone tra i primi posti, rappresenta un giusto ed importante riconoscimento per una scuola come la nostra. Oggi la formazione tecnica acquista sempre più maggior importanza in questa nostra società veloce che pretende figure altamente qualificate con le aziende che spesso non le trovano”.

“Per questo il Duca degli Abruzzi, in perfetto trade union con l’I.T.S. Academy di Catania, si focalizza su un percorso altamente specializzato basato sull’innovazione e la crescita. Una formazione in continua evoluzione come richiesto con sempre maggior frequenza dalle aziende. Ragazzi e ragazze che vogliono raggiungere i loro obiettivi con la consapevolezza di costruirsi un grande futuro”.

“Per noi -continua Morsellino– è fondamentale essere un punto d‘eccellenza e proseguire con un percorso di enorme valenza. I ragazzi sono il futuro e su loro investiamo tanto. Tecnici in grado di realizzare compiutamente competenze specifiche e trasversali grazie a qualità maturate in assetto teorico e lavorativo dentro una prospettiva di formazione permanente”.

“Da qui -conclude Morsellino– vengono sviluppate sinergie mirate all’attuazione di iniziative capaci di rafforzare e innovare i sistemi economici territoriali. Non solo, Bisogna considerare anche la soddisfazione di questi ragazzi: ed è esattamente questo che pretendo da me stessa e dai miei docenti ogni giorno”.

