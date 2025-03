Educare al rispetto e alla tutela del mondo marino nelle scuole siciliane Firmato un protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia e Associazione Marevivo

Educare all’ambiente e allo sviluppo sostenibile con particolare riguardo al mondo marino. È tra gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Marevivo Sicilia ETS, che in ambito regionale opera dal 2011 perseguendo gli stessi obiettivi della Fondazione Ambientalista Marevivo ETS nazionale di cui è unità operativa nell’Isola.

Marevivo nasce nel 1985, è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, per l’educazione nelle scuole e nelle università per lo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su tutti i temi legati al mare quali lo studio della biodiversità, la promozione e la valorizzazione delle aree marine protette, contro l‘inquinamento e la pesca illegale.

Il protocollo avrà una durata triennale e prevede la possibilità di avviare rapporti di collaborazione anche in cooperazione con altri partner, quali università, associazioni, enti di ricerca, enti locali, consorzi, con l’intento di realizzare percorsi di sensibilizzazione, educazione e informazione rivolti a dirigenti scolastici, docenti, studentesse e studenti. Per quest’ultimi, in particolare, l’obiettivo è di far acquisire comportamenti responsabili, finalizzati alla tutela del patrimonio ambientale e alle competenze di cittadinanza globale come anche alla creazione del curricolo ambientale.

Nell’ambito del protocollo si prevede, inoltre, di realizzare laboratori didattici già durante l’anno scolastico in corso nell’ambito di progetti quali “Ustum Cultural Programme”, “3R per il Mare: Rigenerare, Recuperare, Rispettare” e “Blue Minds” e nell’ambito di tutte le iniziative di divulgazione e sensibilizzazione promosse presso i due centri di educazione ambientale Baia del Corallo a Palermo e nell’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa (AG).

«La Sicilia custodisce un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza che merita di essere conosciuto e rispettato – dice il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro -. L’educazione ambientale è il primo passo per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di questo inestimabile patrimonio e l’impegno delle scuole siciliane è dimostrato dai tanti progetti e iniziative che dirigenti scolastici e docenti portano avanti da tempo”.

“Per noi, la nascita dell’accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale rappresenta un traguardo di fondamentale importanza – dichiara Fabio Galluzzo, delegato regionale Marevivo per la Sicilia -. Da anni, Marevivo si impegna con passione e dedizione nel lavoro con le scuole, portando avanti progetti di educazione ambientale che mirano a sensibilizzare e formare le nuove generazioni. Questa collaborazione istituzionale con l’Ufficio Scolastico Regionale è per Marevivo Sicilia un’opportunità straordinaria per dare maggiore visibilità all’azione educativa rivolta al rispetto dell’ambiente”.

