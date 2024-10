Educazione ambientale: Marevivo, venerdì Blue day a Catania con i dipendenti Sibeg

Catania, via alla quarta edizione del “Blue Day” Sibeg Coca-Cola e Marevivo ancora insieme per una giornata dedicata all’ambiente

Appuntamento venerdì 11 ottobre con oltre 100 dipendenti dell’azienda etnea: ore 9.30 (Riserva Naturale Oasi del Simeto), ore 14.30 (Spiaggia libera 1, Plaia)

CATANIA – È tempo di “Blue Day”. Come ogni anno Sibeg Coca-Cola e Marevivo, fondazione nazionale che si occupa di tutela del mare e delle sue risorse, si danno appuntamento a Catania per una giornata all’insegna dell’educazione ambientale.

Venerdì 11 ottobre doppio raduno per oltre 100 dipendenti dell’azienda guidata da Luca Busi e per i volontari ambientalisti di Marevivo Sicilia e dell’unità territoriale etnea: alle 9.30 si parte dalla Riserva naturale Oasi del Simeto (Via Alicuti, 95121 Catania) dove i volontari incontreranno anche il funzionario agronomo Umberto Troja, che illustrerà ai partecipanti le caratteristiche naturali dell’area protetta e l’importanza della salvaguardia ambientale; alle 14.30, invece, il ritrovo sarà alla Plaia, nella spiaggia libera n. 1.

L’anno scorso il team di Sibeg Coca-Cola ha raccolto una tonnellata e trecento chili di rifiuti abbandonati: il “Blue Day” non è solo una giornata dedicata alla sensibilizzazione ecologica, all’importanza della conservazione dell’ecosistema marino e del riciclo, ma è occasione per stare insieme e fornire un contributo concreto all’ambiente. L’iniziativa rientra nel progetto “Blue Activities”, ideato e realizzato da Marevivo con il supporto non condizionato di The Coca-Cola Foundation, che negli ultimi anni ha visto la fondazione ambientalista impegnata in numerose azioni di pulizia del litorale italiano, coniugate ad attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità. La collaborazione su “Blue Day” rientra nella strategia sostenibile a lungo termine di Coca-Cola, denominata World Without Waste, che include chiari obiettivi globali per eliminare lo spreco.

L’appuntamento nel capoluogo etneo – per la stampa che volesse partecipare all’evento – è per le 16.30 nella spiaggia libera n. 1 della Plaia: sarà presente l’assessore comunale all’Ambiente Massimo Pesce e l’amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola Luca Busi.

