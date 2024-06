EED SHEERAN – TOUR MONDIALE SOLD OUT

Come ogni anno torna nella meravigliosa Toscana uno dei festival italiani più attesi, il Lucca Summer Festival.

Anche in questa edizione 2024 saranno ospiti nomi della musica internazionale: Eric Clapton, Lenny Kravitz, Sam Smith, Mika, Rod Stewart, Diana Krall, John Fogerty, Salmo-Noyz, Gazzelle, Tedua, Geolier, Calcutta, Duran Duran, Toto, The Smashing Pumpkins e Swedish House Mafia e altri in arrivo.

Doppia data per l’attesissimo Ed Sheeran. Dopo il tutto esaurito del primo concerto di sabato 8 giugno, si replica domenica 9 sul palco delle Mura Storiche del Lucca Summer Festival 2024, dove presenterà il suo ‘+ – = ÷ x TOUR’ (THE MATHEMATICS TOUR), il quarto della sua carriera a supporto del suo quinto album in studio, con vecchi successi e alcune novità.

Ed Sheeran continua ad affermarsi una delle popstar più richieste a livello globale: con i suoi 56 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, l’artista inglese ha ricevuto 1 BRIT Billion Gold Award, 4 Grammy, 4 Ivor Novello, 7 BRIT Awards, 7 Billboard Awards e molto altro ancora.

Consapevole del calore ricevuto dal bel paese, anche quest’anno è pronto ad incendiare l’estate italiana sul palco calcato negli anni da leggende internazionali.

Tutte le informazioni su tariffe e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale https://www.luccasummerfestival.it/

di Giada Coacci

