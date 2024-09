EffectUs, a Roma la decima edizione del festival dedicato agli effetti speciali e al make-up cinematografico

Il 21 e 22 settembre presso la Città Dell’altra Economia a Roma si terrà la decima edizione di EffectUs, l’unico evento italiano dedicato agli effetti speciali e al make-up cinematografico.

Un appuntamento unico nato nel 2015 dalla necessità di networking e scambio da parte dei membri di questa comunità artistica. Una piattaforma dove si incontrano tutte le figure che ruotano intorno a questo universo: fornitori di materiali, laboratori di settore, produttori, specialisti, scuole, studenti, amatori e cinefili.

L’evento è riuscito in questi 10 anni a creare interazioni uniche, future collaborazioni, opportunità lavorative e di crescita, sia artistica che professionale. Non si tratta solo della classica fiera B2B, ma anche un’occasione B2C per curiosi e famiglie che potranno assistere a workshop, conferenze, proiezioni di cortometraggi, mostre d’arte, spazio fieristico, dimostrazioni dal vivo, scultura dal vivo, contest e molto altro.

Special make-up effects è il nome internazionale degli effetti speciali di trucco, l’arte che consente di modificare il volto umano per raggiungere nuove sembianze, mettendo in atto una metamorfosi della fisionomia, utilizzata in particolar modo nel mondo dello spettacolo (cinema, televisione, teatro) oppure per eventi particolari. EffectUs è un evento unico nel suo genere, una commistione tra un salotto d’artista, momenti di formazione e spazio fieristico basato sul principio della crescita formativa peer to peer e intragenerazionale. Fondamentali sono quindi gli spazi di dialogo e didattici come conferenze workshop e masterclass, ma anche momenti di intrattenimento tra mostruosi zombie, corpi sanguinanti e modelli animatronici.

Tra gli ospiti dell’evento i prestigiosi makeup artist Marc Coulier (UK), il triplo premio Oscar con “Povere Creature”, “Grand Budapest Hotel” e “The Iron Lady” e Nacho Diaz (Spagna) vincitore del premio Goya per “The Laws of the Border” e dell’European Film Award con the “Endless Trench”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale EffectUs in collaborazione con Baburka Production e Viva FX.

Sabato 21 e domenica 22 settembre

Dalle 9.30 alle 18.30

Città Dell’altra Economia

Largo Dino Frisullo, snc – Roma

Ingresso Euro 7-35

Infoline +390689711987

http://www.effectusevent.com

https://www.facebook.com/effectusevent

https://www.instagram.com/effectusevent_official/