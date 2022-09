Effepi Sport e Simone Fruini verso il Rally Città di Pistoia: il copilota pistoiese atteso alla “bagarre” della GR Yaris Rally Cup

La scuderia di Casalguidi, rappresentata dal codriver, intenta a conquistare punti fondamentali sui chilometri dell’appuntamento valido per il campionato monomarca proposto da Toyota Italia.

Casalguidi (PT). É pronto ad indossare ancora tuta e casco, Simone Fruini. Il copilota portacolori di Effepi Sport, nuova realtà motoristica di Casalguidi, è atteso al “via” dell’appuntamento più atteso, il Rally Città di Pistoia. Un’occasione unica, quella prospettata in questa stagione sportiva, con l’appuntamento casalingo valido come penultima manche della GR Yaris Rally Cup, campionato monomarca che vede al comando proprio Simone Fruini ed il pilota Thomas Paperini. Sessantanove chilometri che vedranno la GR Yaris Evo 22 messa a disposizione da Lion Motor Events cercare una posizione di rilievo in ottica assoluta e – soprattutto – punti fondamentali al fine di garantire all’equipaggio una seria ipoteca sulla vittoria del campionato.

Un impegno, quello che attende Simone Fruini, che si preannuncia decisivo per gli equilibri del “monomarca” promosso da Toyota Italia. La gara precedente, il Rally 1000 Miglia, aveva visto l’alfiere di Effepi Sport sul terzo gradino del podio, a conclusione di un’aggressiva rimonta espressa nella fase finale di gara. Una rincorsa dovuta ad un’errata scelta di gomme messa in atto all’avvio e legata alla variabilità delle condizioni atmosferiche, particolare che non ha tuttavia negato all’equipaggio l’entrata di diritto tra le prime tre posizioni del confronto.

La gara vedrà i motori accesi sabato 1 ottobre con lo shakedown – il test con vetture da gara – prologo della partenza in programma alle ore 17.30 da Piazza Gavinana, a Pistoia. Tre, le prove speciali in programma – “Arcigliano”, “San Baronto” e “Berso” – da ripetersi per due volte fino al raggiungimento di sei passaggi cronometrati, con arrivo alle ore 16.15 di domenica.

Nelle foto ( GR Yaris Rally Cup) Simone Fruini.

