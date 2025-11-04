EICMA ospita il gran finale del Campionato Italiano Trial Indoor 2025

Per il secondo anno consecutivo sarà il palcoscenico di EICMA, la celebre Esposizione internazionale delle due ruote in programma a Rho-Milano Fiera, ad offrire una straordinaria vetrina al movimento delle due ruote trialistiche.

Presso l’area MotoLive, tra giovedì 6 e sabato 8 novembre andranno in scena i conclusivi due round del Campionato Italiano Trial Indoor 2025 con un pubblico delle grandi occasioni pronto ad assistere alle gesta delle migliori e dei migliori interpreti della specialità.

SFIDA PER IL TITOLO ITALIANO INDOOR MASCHILE

In 5 differenti zone di gara si confronteranno i protagonisti del Campionato Italiano Trial Indoor Maschile con il titolo 2025 ancora da assegnare. Al comando della classifica figura Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team) con 11 punti da recuperare da Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS), il quale proprio ad EICMA conquistò la vittoria lo scorso anno ed è reduce da un periodo particolarmente felice con un tris di successi (ultime due gare dell’Italiano Outdoor e gli Internazionali d’Italia a Morgex) e convincenti prestazioni nel Mondiale X-Trial. Da seguire con interesse anche Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), il Campione TR2 Gabriele Saleri (Beta Team 3D) ed il numero 1 della classe TR3 Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) così come la coppia GASGAS Italia formata da un e-Campione Italiano Indoor quale Andrea Riva più Mattia Spreafico.

La Classifica del Campionato Italiano Trial Indoor Maschile

SI CONCLUDE ANCHE LA PRIMA STAGIONE DELL’INDOOR FEMMINILE

Proprio in occasione di EICMA lo scorso anno le tre migliori trialiste del panorama nazionale furono impegnate in una esibizione non competitiva che prefigurò l’istituzione del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile. Trascorsi 12 mesi, a Rho-Milano Fiera torneranno in azione Andrea Sofia Rabino (Beta), Alessia Bacchetta (GASGAS) e Martina Gallieni (Sherco), questa volta con il titolo italiano in palio. Alla luce delle tre gare finora disputate, la 5 volte Campionessa Italiana Outdoor conduce a punteggio pieno annoverando 9 e 15 lunghezze di vantaggio rispettivamente su Bacchetta e Gallieni, con il pubblico di EICMA che avrà l’occasione di applaudire le tre artefici dello storico secondo posto dell’Italia al Trial delle Nazioni Femminile 2025 svoltosi lo scorso mese di settembre a Tolmezzo.

La Classifica del Campionato Italiano Trial Indoor Femminile

Martina Gallieni in azione nell’Italiano Indoor FOTO FMI

IL PROGRAMMA AD EICMA

Giovedì 6 e sabato 8 novembre, presso l’area MotoLive di Rho-Fiera Milano, andranno in scena rispettivamente il quarto e quinto round della serie Indoor. In entrambe le giornate il programma di attività avrà inizio con la prima manche alle 10:00, con le finali nel primo pomeriggio a partire dalle 14:00, mentre nella giornata di domenica sullo stesso percorso di gara si esibiranno i giovani trialisti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Timetable

Race Program

Com. Stam. + foto FMI