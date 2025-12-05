ELA (European Labour Authority): Milano, controlli stradali congiunti della Polizia di Stato e Autorità di Austria, Belgio e Francia. Video

Nell’ambito della collaborazione europea tra Polizie Stradali, sotto l’egida di ELA- l’Autorità Europea del lavoro, è stata organizzata una sessione di controlli stradali congiunti, a cui hanno preso parte la Polizia di Stato e la Polizia austriaca nonché le Autorità dei Trasporti e le Autorità del Lavoro belga e francesi.

L’attività, che per la Polizia di Stato italiana ha visto il coinvolgimento degli operatori della Polizia Stradale della Lombardia, si è sviluppata nei giorni scorsi presso la barriera autostradale di Milano Est lungo la A/4 e presso la barriera autostradale di Milano Sud lungo la A/1.

L’operazione ha avuto quali principali obiettivi il contrasto alle violazioni delle regolamentazioni comunitarie in tema di tempi di guida e riposo e la regolarità delle autorizzazioni all’attività dell’autotrasporto internazionale di merci e passeggeri, oltre che il controllo della regolarità per i restanti veicoli, con il fine, mediante la verifica incrociata degli elementi identificativi, di contrastare il fenomeno del riciclaggio dei veicoli.

Particolare attenzione è stata dedicata alle norme di comportamento del codice della strada, guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti, eccessi di velocità, uso scorretto del cellulare e sistemi di ritenuta.

Grazie alla partecipazione di personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un focus particolare è stato riservato all’analisi del rapporto di lavoro che lega i conducenti alle ditte di autotrasporto, fondamentale per contrastare il fenomeno del dumping sociale.

Una ulteriore specifica attenzione è stata poi riservata alle condizioni tecniche dei veicoli, grazie agli operatori della Motorizzazione Civile.

Un controllo di equipe, quindi, che ha visto impegnati, oltre agli operatori della Polizia di Stato anche tecnici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La collaborazione proseguirà anche nei prossimi mesi; oltre alle ispezioni già svolte in Belgio, Romania, Malta, Croazia, Cipro e Austria altri scenari operativi europei saranno il teatro delle nuove ispezioni congiunte organizzate da E.L.A. in collaborazione con la Polizia di Stato.

Ecco i risultati:

Pattuglie impiegate su territorio nazionale Polizia Stradale: 12

Controlli a veicoli adibiti a trasporto merci: 72 di cui 70 UE e 2 extra UE

Controlli a veicoli adibiti a trasporto persone: 2 di cui 2 Comunitari e 0 extra UE

Violazioni per regolamentazione comunitaria tempi di guida e riposo: 64

Violazioni per regolamentazione extra comunitaria tempi di guida e riposo AETR: 2

Violazioni per irregolarità sulla documentazione relativa alle autorizzazioni al trasporto internazionale: 4

Violazioni per la efficienza tecnica veicoli: 58

Violazioni norme di comportamento: 2 eccessi di velocità

Sanzioni Accessorie: 2 sequestri amministrativi