Elena Bonelli presenta il 5 novembre a Roma il suo libro “La Canzone Romana”

La storia insolita e straordinaria della tradizione musicale di Roma, da Balzani a Baglioni, da Venditti a Ultimo raccontata da Elena Bonelli, l’artista conosciuta anche come “La Voce di Roma”, che ha portato la tradizione canora romana nei più importanti teatri internazionali: dal Carnegie Hall di New York al Lincoln Theatre di Miami. 150 anni di musica romana, alla scoperta degli artisti e delle canzoni più importanti della capitale.

Si sa, le canzoni sono da sempre lo specchio di un luogo e di un tempo: rappresentano i sentimenti più profondi delle città in cui sono nate e raccontano segreti e contraddizioni dei periodi in cui si sono diffuse. E naturalmente Roma e il suo patrimonio musicale tradizionale non fanno eccezione. Elena Bonelli, “La Voce di Roma”, che ha dedicato la vita a far conoscere la canzone romana al mondo, ci conduce lungo un itinerario fatto di artisti e canzoni, raccontandoci la grande storia di Roma Capitale da un punto di vista inedito e coinvolgente. Da brani straordinari, come Le streghe, Tanto pe’ cantà e Valzer della Toppa, a figure artistiche di rilievo assoluto, come Ettore Petrolini, Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini, fino ad Achille Lauro e i nuovi volti della musica romana contemporanea, questo libro è un’inestimabile raccolta di tesori, che saprà fare la felicità di tutti gli appassionati.

Tra gli argomenti trattati:

Tanto pe’ cantà di Petrolini e Simeoni (1932)

Quanto sei bella Roma di Bizio e Bonagura (1934)

Arrivederci roma di Rascel, Garinei, Giovannini (1954)

Il valzer della toppa di Umiliani e Pasolini (1960)

La società dei magnaccioni di compositore e autore ignoto (1962)

Roma nun fa’ la stupida stasera di Trovajoli, Garinei, Giovannini (1962) L’epoca dei cantautori

Roma capoccia di Venditti (1963)

Porta portese di Baglioni e Coggio (1972)

Via Margutta di Barbarossa (1986)

Nuova scuola romana

Per le strade di Roma di De Gregori (2006)

Poesia per Roma di Ultimo (2019)

Elena Bonelli Conosciuta anche come “La Voce di Roma”, è un’artista di caratura internazionale che, con il suo progetto “Roma nel mondo”, ha portato la tradizione canora romana nei più importanti teatri: dal Carnegie Hall di New York al Lincoln Theatre di Miami, dal Teatro dell’Opera di Roma ai teatri dell’opera del mondo. Per il suo straordinario successo, è stata più volte chiamata a rappresentare l’Italia in manifestazioni internazionali.

