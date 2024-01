Eleonora Cicco – Cantante ricca di talento

Eleonora Cicco è una cantante talentuosa. Grintosa nella voce e nell’aspetto, rivela però una dolcezza infinita quando parla di se stessa e del suo futuro.

– Come diventa cantante Eleonora Cicco?

Canto da quando ho memoria, complice il mio cognome, ma non sono mai stata forzata, è stato naturale. Ricordo i mille filmatini che mi facevo cantando davanti a vecchie webcam. Mi ispirò tantissimo Giorgia, le sue sono tra le prime canzoni che ho cantato in vita mia.

– Raccontaci le tue esperienze.

Ho iniziato a coltivare le mia passione per la musica anche grazie all’avvento digitale, ai canali social, quasi sempre in compagnia del mio fratellino Manuel. Siamo inseparabili, abbiamo circa 6 anni di differenza, ma siamo incredibilmente sulla stessa lunghezza d’onda. Con lui siamo stati anche protagonisti di un episodio della serie Talent Reverse prima in onda su Super! e poi su Prime Video, fino ad arrivare a BellaMa’, sempre insieme. Ho avuto anche il piacere di cantare su Rai1, TV8 ed avere altre esperienze da sola, ma niente è come essere in due. A BellaMa’ ci divertiamo tanto, la famiglia di Rai2 ci ha accolti e coccolati artisticamente tanto. Da Pierluigi Diaco ci è stato concesso un privilegio del quale siamo immensamente grati fin dal primo giorno, è il nostro primo vero pigmalione. Credo tanto nel valore della gratitudine.

– Il tuo ricordo, personale o professionale, più emozionante.

A soli 20 anni ho avuto l’onore di conoscere Vincenzo Mollica ed avere la sua attenzione artistica tanto da portare quello che fu il mio primissimo singolo “Vorrei” al Tg1 nella sua rubrica DoReCiakGulp. Un incontro che mi ha segnato e insegnato tanto. Ho capito che i più grandi sono spesso contraddistinti da umiltà e leggerezza intesa come giocosità.

– È vero che siamo la somma dei nostri ricordi?

Il ricordo è forse uno dei beni più preziosi che abbiamo, oserei dire che siamo un po’ come un puzzle composto dai nostri ricordi ed esperienze. Ogni pezzo è indispensabile per completare l’opera.

– Cosa c’è dietro l’angolo? Sogni da realizzare?

Sicuramente! Con la squadra di GreylightRecords, che ha creduto in me, ho appena lanciato un singolo intitolato “DIMMI” che ho scritto e composto. Naturalmente c’è il desiderio di continuare a scrivere. Sogno di riempire un Forum come Annalisa, ma di questo ne parleremo più in là! Sarà meglio mettersi a lavoro!

di Roberto Dall’Acqua