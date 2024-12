Eletti i nuovi organi direttivi delle PGS Ragusa assumeranno l’incarico dal primo gennaio 25

A partire dal 1° gennaio, il Comitato Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Ragusa adotterà una nuova conformazione, in linea con il nuovo statuto approvato a livello nazionale. Durante la prima sessione del nuovo consiglio, presieduta da Roberto Chiaramonte, si è provveduto all’elezione dei delegati provinciali, segnando un significativo passo verso una riorganizzazione strutturale.

Con il nuovo assetto i comitati provinciali perdono le tradizionali figure interne al consiglio ed alla giunta, trasformandosi nel braccio operativo di un unico grande Comitato Regionale. La gestione territoriale sarà affidata ai delegati che, insieme ai loro vice, avranno il compito di animare e coordinare le attività sportive e formative sul territorio, supportati da responsabili tecnici e collaboratori.

Per il Comitato di Ragusa, sono stati eletti: Delegato Provinciale Alessandro Giannì, attuale presidente provinciale, laureato in ingegneria informatica, da otto anni alla guida del comitato. Durante il suo mandato ha favorito una crescita significativa dell’organizzazione, coinvolgendo nel periodo oltre 30 nuove associazioni che hanno partecipato attivamente alle attività organizzate e promosse dal Comitato Provinciale.

Vice Delegato Provinciale: Pierpaolo Galota, attuale segretario provinciale, giornalista e dottorando in filosofia morale presso l’Università degli Studi di Messina. Dal 2019 collabora attivamente con il comitato provinciale, contribuendo allo sviluppo delle iniziative PGS nel territorio ibleo.

Gianni e Galota sono cresciuti presso l’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Modica, hanno conosciuto l’ente delle Polisportive Giovanili Salesiane fin da piccoli vivendo le varie fasi del mondo sportivo: atleti, alleducatori e infine dirigenti.

Il quadriennio appena trascorso è partito ed è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, che ha rappresentato una sfida enorme per il mondo sportivo, ma oggi le PGS Ragusa rappresentano sul territorio ibleo il principale Ente di Promozione Sportiva che organizza e promuove attività per il settore di base e giovanile.

Giannì ha dichiarato:

“Nonostante il nuovo assetto strutturale ed organizzativo di cui PGS si è dotata, non viene meno la nostra missione sportiva ed educativa. L’eredità lasciata dalla perdita del nostro Presidente Regionale Massimo Motta rappresenta oggi una sfida e una responsabilità per ognuno dei volontari che si spenderanno per l’organizzazione delle attività. Siamo orgogliosi che il nostro territorio abbia espresso il nuovo Presidente Regionale, Roberto Chiaramonte, con cui siamo pronti a fare squadra per promuovere il nostro stile di sport. PGS Ragusa vuole essere ancor di più casa pronta ad accogliere tutte le associazioni che vorranno far parte di un progetto di sport come mezzo educativo e di crescita”.

Nell’assemblea regionale si è parlato di fare rete per supportare sempre di più i territori e la missione sportiva dei territori. Infatti Pierpaolo Galota spiega: “La nuova struttura del comitato ci spinge a fare ancora di più per questo territorio, ricco di potenzialità. Lavoreremo in rete con associazioni, istituzioni e tutti coloro che credono nel valore educativo dello sport. Il nostro obiettivo sarà mettere al centro la persona e i sani valori dello sport”.

Le attività sportive proseguiranno secondo quanto già calendarizzato dal consiglio uscente, mantenendo come obiettivo uno sport di qualità, attento alla persona e ai suoi bisogni ed in particolare ai Giovani.

“Siamo pronti a confrontarci con le diverse realtà locali perché lo sport è un volano di iniziative sociali ed educative,” concludono Giannì e Galota.

Un sentito ringraziamento va alla squadra che si impegnerà con passione e dedizione per realizzare questo progetto.

