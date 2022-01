Elezione presidente della Repubblica, si inizierà il 24 gennaio

Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune per il 24 gennaio, ore 15.00, per iniziare le procedure per l’elezione del nuovo capo dello Stato che dovrà sostituire Sergio Mattarella, ormai a fine mandato.

La votazione, per contrastare i rischi di contagio a causa del Covid, sarà soggetta a limitazioni. La procedura per eleggere il presidente della Repubblica è fissata nella Costituzione, agli articoli 83 e seguenti. Trenta giorni prima che scada il mandato del capo dello Stato in carica, il presidente della Camera dei deputati deve convocare il Parlamento in seduta comune, cioè deputati e senatori insieme, integrati dai delegati regionali, per eleggere il nuovo. Nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per l’elezione è di due terzi dei componenti dell’Assemblea, mentre dal quarto scrutinio in poi il quorum si abbassa fino alla maggioranza assoluta. Sulla carta saranno 1009 i “grandi elettori” che sceglieranno il nuovo presidente (321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali), ma attualmente in realtà essi sono solo 1007, in quanto il Senato deve ancora convalidare il subentro del senatore Fabio Porta ad Adriano Cario, dichiarato decaduto, mentre è ancora vacante il seggio del deputato Roberto Gualtieri, ora sindaco di Roma. Sulla carta il centrodestra può contare su 450 voti (196 sono della Lega, 127 di Forza Italia, 58 di Fratelli d’Italia, 31 di Coraggio Italia-Cambiamo-Idea, 5 di Noi con l’Italia, 33 delegati regionali), il centrosinistra su 420 o 463 voti (escludendo o includendo i 43 di Italia viva), di cui 133 Pd, 233 M5s, 18 Leu, 5 Azione e +Europa, 6 del Centro democratico di Bruno Tabacci, 25 delegati regionali, e Gianclaudio Bressa, iscritto al gruppo per le Autonomie ma eletto con il Pd. Occorre poi considerare i deputati e senatori del gruppo misto, che ha al suo interno un’ampia congerie di rappresentanti diversi tra loro, ed i 6 senatori a vita (Giorgio Napolitano, Mario Monti, Liliana Segre, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia).

Ciro Cardinale

Com. Stam.