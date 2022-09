Elezioni, a Palermo fitto calendario di appuntamenti per Unione Popolare con i candidati

Fitto calendario di appuntamenti per la lista Unione Popolare che a Palermo dal 6 al 9 di settembre presenterà i suoi candidati e le sue candidate. Simona Suriano, capolista alla Camera, sarà il prossimo sei settembre a Villa Filippina per incontrare i cittadini e per presentare i vari punti programmatici.

Poi sono previsti altri punti di ascolto in città. Il 7 settembre dalle 12 appuntamento dinanzi Fincantieri, giovedì 8 dalle 9,30 al mercatino di Monreale, venerdì 9 dalle ore 13 il punto di ascolto sarà a Borgonuovo in via Tindari nei pressi della scuola Russo-Raciti. Infine venerdì 9 settembre appuntamento nella zona Fiera-Montepellegrino in Salv. Denti di Piraino.



“Come sempre saremo tra la gente – dice Simona Suriano – per parlare dei nostri programmi ma soprattutto di come vogliamo rispondere alle emergenze che l’attualità ci propone in una terra che già soffre da tempo. L’aumento dei prezzi e la conseguente crisi sociale richiedono misure importanti di cui nessun altro programma politico parla così come delle misure di welfare e di tutela del lavoro ormai ineludibili come salario minimo, aumento delle pensioni e potenziamento del reddito di cittadinanza. Vogliamo incontrare i palermitani per fare capire che non esiste la logica del voto utile: l’unico vero voto utile è quello dato a una forza capace di difendere i cittadini e noi ci siamo”.

