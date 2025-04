Elezioni Cip Sicilia, il nuovo presidente è Roberto Pregadio

Il nuovo presidente del Comitato Paralimpico Sicilia è Roberto Pregadio che, con larghi consensi, 26 voti contro 16, vince sull’altro candidato Maurizio Gambino.

Le elezioni del nuovo Presidente e della giunta del Cip Sicilia, per il quadriennio 2025/28, si sono svolte presso la sede della FGCI di Ficarazzi. Accanto al presidente Pregadio, sono stati eletti i componenti della giunta: Roberta Cascio, Giuseppe Tisci, Filippo Lobue, Arturo Torregrossa, Giovanni Ciprí e Claudio Pellegrino.

“Ringrazio coloro i quali mi hanno supportato e anche i miei competitor, che si sono proposti per aiutare un movimento che merita di essere supportato da tutti – ha detto Pregadio dopo l’elezione -. Il mio obiettivo è favorire l’inclusione e il rispetto sociale in un movimento che è in grande crescita, offrendo la mia esperienza di tanti anni di dirigente sportivo e la passione che ho da sempre per il mondo dello sport in genere”.

Roberto Pregadio vanta una lunga esperienza dirigenziale nel mondo dello sport. La sua attività di dirigente sportivo è iniziata nel 1981. Per 11 anni è stato presidente del Comitato provinciale Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo). Nell’87 è entrato a far parte della giunta provinciale del Coni e nel 1992, per 8 anni, è stato revisore dei conti della Fitet. Per 4 anni è stato presidente dell’area Amministrazione e finanza della Fitet e nel 2001 è stato eletto presidente provinciale del Coni, fino al 2013. Per 4 anni è stato delegato provinciale del Coni di Enna. E’ stato presidente provinciale del Coni di Enna e nel 2017 nominato delegato provinciale del Cip. Nel 2021 componente di giunta regionale del Cip. Tra gli altri incarichi, è stato, inoltre, presidente Figc provinciale per 3 anni e vicepresidente nazionale del distretto Italia nel Panathlon per due anni. Per 5 anni governatore dell’Area 9 Sicilia del Panathlon.

