Tutto il movimento sostiene la candidatura del Vice Presidente: “Un onore per me”.

Il presidente Dagnoni: “Crediamo nelle capacità e nell’esperienza di Norma. Tutti noi torniamo a tifare Gimondi”

La FCI supporterà l’elezione di Norma Gimondi alla Giunta nazionale CONI in occasione delle votazioni che si terranno il prossimo 13 maggio a Milano. Il Presidente Cordiano Dagnoni ha infatti scelto di proporre e sostenere l’attuale vicepresidente federale in questa nuova sfida.

“Crediamo nelle capacità e nell’esperienza di una persona come Norma – le parole di Dagnoni – fondamentale per contribuire alla crescita del movimento sportivo e non solo quello del ciclismo. Si tratta di una donna e un avvocato che ha maturato profonda esperienza sul campo. Crediamo che il nostro movimento abbia importanti istanze da portare al cospetto della politica sportiva. Non nascondo inoltre che la suggestione di poter vedere un cognome così importante nel contesto CONI è un qualcosa di bellissimo, che mi emoziona. Tutto il nostro movimento torna a tifare Gimondi”.

Queste invece le parole di Norma Gimondi: “La mia candidatura è frutto della decisione del presidente Dagnoni e ne sono lusingata. Non rientrava nei miei piani e l’ho appresa con stupore e piacere. Anche io sono emozionata e spero di portare alto il cognome Gimondi ai vertici dello sport. Come andrà non lo so, ma sono pronta a questa nuova corsa, come nel 1965 quando portarono mio padre al Tour de France. Voglio rappresentare il nostro movimento, il Presidente e tutta la Federazione”.

Com. Stam.