Elezioni Rsa Iveco Defence Bolzano. Conferma dell’Ugl Metalmeccanici

“Netta conferma dell’Ugl metalmeccanici alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali aziendali nel sito di Bolzano dove si producono mezzi militari di eccellenza”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Bolzano, Nicola Bruno il quale aggiunge che, “un risultato importante, conferma di tutto il lavoro svolto quotidianamente nel territorio che vede impegnate tantissime persone con un comune progetto: quello di valorizzare i lavoratori ed il lavoro. Questo risultato non arriva a caso, è frutto di un sacrificio di squadra che vede tutti noi protagonisti coesi per raggiungere tali obbiettivi. Così facendo – conclude Bruno – abbiamo ottenuto una percentuale di voti importanti: per il collegio impiegati il 33,7% e una Rsa mentre, nel collegio operai il 24,4% eleggendo una Rsa. Una gran bella soddisfazione”.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera unitamente alla Federazione Nazionale, si congratulano con tutto il gruppo per il lavoro svolto e per l’eccellente risultato ottenuto in uno dei stabilimenti più importanti del gruppo CNHI Iveco Defence Bolzano.

“Un ringraziamento – dice Spera – va a tutti i candidati, ai membri di commissione e soprattutto alle lavoratrici e lavoratori che hanno accordato la propria fiducia esprimendo il proprio voto nei confronti della lista Ugl. È importante il gruppo che il Segretario dei Metalmeccanici di Bolzano, Bruno, è riuscito a mettere in piedi in questi anni, partendo dal nulla. Questo è un grande lavoro di squadra che ci permette di continuare ad eleggere rappresentati dei lavoratori e conquistare rappresentanza da nord a sud d’Italia. E’ tangibile – conclude Spera – la volontà dei lavoratori nei confronti della Ugl metalmeccanici che continua la sua crescita in tutto il territorio nazionale”.

