“Si tratta di un risultato importante, per nulla scontato, nell’azienda Stellantis Mirafiori di Torino dove si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsa. L’Ugl si conferma con il 9% delle preferenze, un buon risultato che elegge come rappresentante dei lavoratori, Antonio Specchio e Giuseppe Fiore. Si tratta di un riconoscimento importante per la federazione dei metalmeccanici che continua ad eleggere rappresentanti sindacali da nord a sud.

Esprime soddisfazione la Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici per l’ottimo risultato raggiunto e per l’impegno quotidiano di Ciro Marino, Segretario Provinciale dei metalmeccanici di Torino come sempre, al fianco dei lavoratori e delle tante vertenze aperte sul territorio. Marino, svolge un ruolo fondamentale anche in questa tornata: il risultato è stato ottenuto con il suo forte impegno e la serietà dei candidati che hanno saputo far comprendere ai colleghi la necessità di cambiamento. La Segreteria Regionale Ugl Metalmeccanici del Piemonte con a capo Silvia Marchetti, che va ringraziata, con il suo ruolo politico sindacale ha permesso questo importante risultato non facile date le difficoltà di percorso che vi sono state. Il Segretario Nazionale della Federazione, Antonio Spera, ringrazia tutti i lavoratori che hanno dimostrato questa intenzionalità al cambiamento e si impegnano a sostenere le Rsa elette affinché tutti di Stellantis Mirafiori siano rappresentati come da attese: sicuramente Specchio e Fiore non faranno mancare nulla. Una grande stima – conclude la nota Ugl – va a tutti i candidati, a tutti le lavoratrice e lavoratori che hanno sostenuto la nostra lista”.

