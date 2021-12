Elezioni Rsu/Rls Thales Alenia Space, Ugl:”Grande risultato”

L’Ugl metalmeccanici registra un grandissimo risultato nell’elezioni per il rinnovo della Rsu in Thales Alenia Space nel sito dell’Aquila dove la lista ha ottenuto il 22,3% dei voti validi ed eletto Rsu ed Rls Feliciano Durastante.

Si tratta di un risultato assolutamente importante, in quanto la Ugl si presentava per la prima volta nelle elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls in Thales Alenia Space con una propria lista. Il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, il Segretario Confederale Ugl Adelmo Barbarossa, il Coordinatore Nazionale del settore spazio Roberto Sopranzi e il Segretario Provinciale UglM dell’Aquila, Domenico Amiconi, si congratulato con i candidati Feliciano Durastante e Sergio Di Nardo per il grande lavoro svolto in poco tempo e per il fantastico risultato ottenuto. La Ugl metalmeccanici entra per la prima volta in una azienda leader del settore spazio con un programma serio che pone al centro il lavoro, i lavoratori, la crescita industriale e tecnologica in Italia e in particolare nella regione Abruzzo.

Com. Stam.