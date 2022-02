Elezioni: Sinistra Civica Ecologista: “basta tatticismi, è il tempo di sciogliere i nodi politici”

Palermo – Il tempo è maturo per assumere le decisioni e non vorremmo che le titubanze di queste ultime settimane finiscano per spostare in altre sedi i processi decisionali.

Il futuro di Palermo si deve decidere a Palermo, non a Roma né in sede regionale. Palermo è una città di cruciale importanza che non può essere usata come mera merce di scambio per accordi sulla Presidenza della Regione.



Per questa ragione, riteniamo fondamentale che già nella riunione di coalizione di domani si sciolgano i nodi politici fondamentali: il perimetro della coalizione, la cornice programmatica e i criteri per la candidatura a sindaco.



L’alleanza per le elezioni amministrative del 2022 potrà essere composta esclusivamente dalle forze politiche e sociali che hanno condiviso l’occupazione del Consiglio comunale per l’approvazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche e il voto per il piano di riequilibrio che ha evitato il dissesto finanziario del Comune. Non c’è spazio per altre alchimie politiche.



Dal punto di vista programmatico, riteniamo prioritario l’investimento sul miglioramento della qualità dei servizi locali attraverso la costituzione di una multi-utility pubblica; un rilancio dell’economia e del lavoro attraverso la conversione ecologica; una politica industriale che rafforzi il tessuto economico; il contrasto alla povertà economica, sociale, culturale ed educativa, utilizzando bene le tante risorse che stanno arrivando dall’Europa; una riorganizzazione della macchina comunale che punti all’efficienza valorizzando il decentramento e la partecipazione democratica.



Dopo aver condiviso questo impianto, Sinistra Civica Ecologista è disponibile a valutare il metodo per selezionare le candidature ed è già pronta a proporre una rosa di candidature a sindaco, al fine di rappresentare al meglio l’intera coalizione.

Com. Stam.