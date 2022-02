Elezioni: Sinistra Civica Ecologista, “Il PD scelga con chi stare, noi siamo incompatibili con chi governa la Regione.”

Palermo – “Non esiste altra coalizione possibile se non quella che, in queste ultime settimane, ha avviato un confronto programmatico per la città del futuro.

Se il Partito democratico sceglierà di rompere l’unità delle forze progressiste per costruire spazi trasversali ed ambigui si assumerà una grave responsabilità.

Da mesi lavoriamo unitariamente ad un programma di governo che tuteli il carattere pubblico e renda efficienti servizi; per una città accogliente, ecologica e a misura di bambine/i; per uno sviluppo industriale sostenibile per contrastare la povertà sociale, culturale ed educativa.

Appare inaccettabile che, mentre si discute di queste cose, un pezzo della coalizione lavora per costruire papocchi elettorali insieme a soggetti politici che hanno dimostrato la loro inaffidabilità e slealtà nel governo della città e che governando la Regione, in questi anni, hanno dimostrato di essere incompatibili con i valori, i principi e i programmi che noi sosteniamo.

Non siamo disponibili ad essere complici di simili comportamenti e serve immediatamente un chiarimento politico: il Pd scelga con chi stare, sapendo che la città di Palermo non può essere usata come merce di scambio per garantire posizioni di potere e logiche spartitorie a livello regionale.”

Com. Stam.