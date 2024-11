Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli sono ospiti di Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Nuzzolo e Giuggioli “Nella serie sugli 883, Max Pezzali impegnato anche nei sopralluoghi” È entusiasta Alessandro Cattelan della nuova serie Sky dedicata alla storia degli 883 e lo racconta nel suo podcast Supernova ai protagonisti di

“Hanno ucciso l’uomo ragno”, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. “Io ho scritto a Max Pezzali, gli ho detto ‘ma hai visto questa roba?!’ – rivela Cattelan raccontando un aneddoto che lo stesso Max gli ha confessato: “Sai che quando ho incontrato Elia per la prima volta ho pensato mi prendesse per il c***! Parlava esattamente come me e si muoveva esattamente come me!”

“Si, è rimasto contentissimo, ce lo ha detto – conferma Elia Nuzzolo, che nella serie interpreta proprio il cantautore di Pavia – poi lui è una persona carinissima, si è reso disponibile fin dal primo momento, ci ha aiutato” “Max è andato a fare i sopralluoghi per la serie!” – dice Giuggioli “Anche se era molto impegnato, mi immagino il periodo dei concerti, – aggiunge Nuzzolo – comunque trovava spazio per dare una mano alla produzione”

Nuzzolo e Giuggioli, “Ciro Caravano dei Neri per caso il nostro vocal coach per la serie sugli 883”

Avete dovuto fare lezioni di canto per la serie sugli 883? “Si, la situazione era disperata inizialmente. – confessa ai microfoni del podcast Supernova Elia Nuzzolo, che interpreta Max Pezzali nella serie dedicata alla storia degli 883 – Noi abbiamo fatto un anno di provini, e l’ultimo provino è stato quello del canto. Io avevo detto ‘Sì, sì io so cantare, non c’è problema’ poi abbiamo fatto il provino del canto e la situazione era tragica. ci hanno affiancato questo bravissimo insegnante, Ciro Caravano”

“Ciro dei Neri per caso? – chiede Cattelan – No ma che spettacolo!” “È un genio, l’unico che sul set era chiamato ‘maestro’!” racconta Matteo Oscar Giuggioli, nella serie nei panni di Mauro Repetto “Anche per la voce di Max mi è stato utile lavorare sul canto, per poi poterlo trasformare al parlato. – prosegue Nuzzolo – Ciro è stato utilissimo, insieme all’altra insegnante di canto Fabiana Levita, bravissima”.

Elia Nuzzolo, da Max Pezzali a Mike Bongiorno, un uomo dell’altro secolo

“Io suono il piano” racconta Elia Nuzzolo messo in mezzo da Alessandro Cattelan e gli autori del podcast Stasera c’è Cattelan – Supernova per i suoi interessi di altri tempi, “un uomo dell’altro secolo” “e infatti ho interpretato Max e Mike!” riferendosi al suo recente ruolo nella serie su Mike Bongiorno in cui interpreta il conduttore da giovane e alla sua interpretazione di Max Pezzali negli anni 90. Il giovane attore racconta a Supernova da dove nasce la sua grande passione per il piano: “ho fatto un corso da piccolo ma poi sono un autodidatta, vado a orecchio, mi piacerebbe migliorare”

Ti aiuti con video su YouTube o usi qualche app? chiede Cattelan “Simply piano, un’applicazione incredibile” “Si ci sono delle app molto fighe! Certo è una roba che costa come avere un maestro di pianoforte eh… ma perché è fatta molto bene” commenta il conduttore di Supernova, “ci sono altre versioni di app per pianoforte in cui c’è proprio l’insegnante, tipo Piano with Johnny! che è bravissimo, è simpatico – aggiunge Elia Nuzzolo – anche se costa una sassata pure lui…”

