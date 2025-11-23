Elia Sammartin è il nuovo Direttore Tecnico Supermoto FMI

Elia Sammartin e stato nominato Direttore Tecnico Supermoto FMI. A decorrere dal 1° gennaio 2026 subentrerà a Massimo Beltrami, i cui impegni come Membro del Comitato Motocross sono notevolmente cresciuti in particolare in ambito giovanile.

Elia Sammartin è uno dei piloti italiani più veloci a livello nazionale ed internazionale e ha sempre dimostrato di essere un uomo squadra nelle numerose occasioni in cui ha rappresentato il nostro Paese in occasione dei Trofei delle Nazioni Supermoto. Oltre ad avere importanti obiettivi sportivi, Elia ha a cuore la crescita e lo sviluppo di questa specialità e dei suoi piloti.

Con la supervisione del Settore Tecnico FMI, durante la stagione curerà la crescita dei giovani atleti italiani e gestirà il progetto Pata Talenti Azzurri FMI Supermoto. Inoltre sarà il Commissario Tecnico della Maglia Azzurra in occasioni delle gare internazionali a squadre.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio sentitamente Massimo Beltrami per il lavoro svolto. Ha colto risultati tangibili riuscendo a centrare traguardi importanti. Abbiamo visto in Elia Sammartin entusiasmo e passione, ma soprattutto desiderio di condividere con la FMI obiettivi di prim’ordine. Tra questi proseguire nel dare impulso al Supermoto, puntando in particolare sulla crescita del nostro vivaio. Siamo felici di iniziare una collaborazione che, sono convinto, porterà ottimi risultati in campo nazionale e internazionale. Insieme a lui ci concentreremo sui Pata Talenti Azzurri, sulla Maglia Azzurra e in generale su tutto ciò che concerne la crescita del movimento”.

Elia Sammartin: “Sono emozionato ed entusiasta. Diventare ufficialmente Direttore Tecnico FMI è un sogno che si realizza. Poter mettere a disposizione di tutti i piloti che amano questo sport la mia esperienza e le mie conoscenze è un onore e una grande responsabilità. Ringrazio la FMI per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita. Tra i miei più vivi desideri vi è quello di portare in alto il tricolore al Supermoto delle Nazioni e, in generale, garantire il futuro di questa stupenda specialità”.

Elia Sammartin (3 marzo 1991, Arzignano – VI). Risultati principali

Trofei delle Nazioni con l’Italia

2025: 5° posto

2024: 5° posto

2023: 2° posto

2022: 3° posto

2021: 2° posto

2019: 3° posto

2018: 2° posto

2017: 3° posto

2007: 1° posto (Junior)

Principali Risultati individuali

2025: Campione Internazionali d’Italia S1

2024: Campione Internazionali d’Italia S1

2024: 3° posto Campionato del Mondo S1GP

2023: Campione Internazionali d’Italia S1

2022: Campione Italiano Supermoto S1

2021: Campione Italiano Supermoto S1

2020: Campione Italiano Supermoto S1

2019: Campione Italiano Supermoto S1

2018: Campione Europeo S1 Lites

