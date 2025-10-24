Elia Viviani rieletto nella Commissione atleti dell’UCI Il campione veronese esordirà oggi al mondiale nella corsa a punti (ore 22 in Italia)

Santiago del Cile (24 ottobre 2025) – Elia Viviani, che oggi esordirà ai Mondiali pista in Cile nella corsa a punti (appuntamento alle ore 22 circa in Italia), è stato rieletto nella Commissione Atleti dell’UCI per quanto riguarda la pista insieme alla neozelandese Ally Wollaston.

Viviani ha ricevuto 113 voti, pari al 38,2%. Ha superato il campionissimo della velocità Harrie Lavreysen (103 voti e 34,8%), e ⁠Clever José Martínez Moros (VEN) (80 voti e 27%). Il tasso di partecipazione è stato dell’89,16%. Si tratta del secondo mandato per il veronese e terminerà con il Congresso UCI 2029 a Copenaghen (Danimarca).

A Viviani sono giunte le immediate congratulazioni del presidente della FCI Cordiano Dagnoni, a nome di tutto il movimento ciclistico italiano: “Una bella soddisfazione, che si aggiunge all’oro conquistato dalle ragazze dell’inseguimento ieri. Elia è una figura di spicco nel panorama sportivo italiano. La sua competenza ed esperienza sono un valore aggiunto per l’UCI. Questa è anche la conferma dell’importanza che il nostro movimento conserva in ambito internazionale. Complimenti a Elia e Ally per l’elezione e un augurio di buon lavoro.”

Com. Stam. FCI