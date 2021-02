Auto sparite e zona transennata con il cimitero di macchine che resta solo un brutto ricordo in via Marotta. “Finalmente, dopo le segnalazioni del sottoscritto, questo disastro ecologico è stato cancellato- dichiara il consigliere di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello- naturalmente non è il momento di cantare vittoria visto che a Picanello, come negli altri quartieri vicini, sono ancora tanti i luoghi che vengono trasformati in depositi o in discariche abusive dove abbandonarci di tutto.

Un problema che grava sulla cittadinanza e che comporta enormi spese per la collettività”. Aree costellate di territori rurali che spesso diventano pattumiere a cielo aperto. In via Marotta il rischio principale era che, dalle auto abbandonate, sarebbero potuti fuoriuscire olii ed altri liquidi estremamente inquinanti.

